Штаб ООС: один український військовий загинув, двоє поранені

Упродовж доби 18 липня сепаратисти на Донбасі 10 разів порушували режим припинення вогню. Про це заявили у прес-службі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) вранці у п'ятницю, 19 липня. За цими даними, упродовж доби загинув один український військовий та ще двоє були поранені.

Як зазначається на сторінці ООС у соцмережі Facebook, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики дев'ять разів обстріляли позиції українських військових. Зокрема двічі поблизу Пісків з 82 мм мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета й стрілецької зброї були обстріляні позиції ООС біля Троїцького; з автоматичного гранатомета й стрілецької зброї неподалік Кам'янки; із станкового протитанкового гранатомета - околиці Водяного.

Крім того, як ідеться у повідомленні, бойовики двічі обстріляли українських військових в районі Павлополя із 120 мм мінометів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також під їхній вогонь із 82 мм міномета потрапили українські позиції поблизу Ломакиного та з ручного протитанкового гранатомета - позиції ООС поруч з Пищевиком.

За цією інформацією, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики один раз обстріляли позиції українських військових поблизу Майорська з підствольного гранатомета й стрілецької зброї. Крім того, за даними розвідки, 18 липня українські військові вбили одного бойовика та двох поранили.

Натомість представники сепаратистів звинувачують українських військових в обстрілах. Представник самопроголошеного утворення "ДНР" у Спільному центрі з контролю та координації за режимом припинення вогню (СЦКК) стверджує, що 18 липня українські військові обстріляли село Веселе, внаслідок чого загинула мирна жителька, передає агентство "Інтерфакс". За цими даними, вогонь було відкрито з застосуванням мінометів 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомлялося, нещодавно тристороння контактна група (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасіна засідані в Мінську домовилася про режим припинення вогню з опівночі 21 липня на час збору врожаю.