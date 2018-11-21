 Штаб ООС: Один військовий ЗСУ загинув внаслідок обстрілів на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2018

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Новини

Штаб ООС: Один військовий ЗСУ загинув внаслідок обстрілів на Донбасі

24 листопада збройні загони сепаратистів сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Внаслідок обстрілів загинув один український військовий, кажуть у Києві.

Конфлікт на Донбасі

Солдат ЗСУ в Авдіївці, архівне фото

Українські військові вчергове зазнали втрат на Донбасі. У суботу, 24 листопада, в зоні конфлікту зафіксовано сім обстрілів позицій Збройних сил України (ЗСУ) незаконними бойовими формуваннями проросійських сепарастистів. Від вогню бойовиків загинув один український військовослужбовець, повідомив у неділю, 25 листопада, прес-центр штабу операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, бойовики застосовували під час обстрілів стрілецьку зброю різних калібрів, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, а також зі 120- й 82-мімілетрові міномети.

Водночас у самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР" так само звинуватили Київ у обстрілах підконтрольних сепаратистам районів. Про втрати серед бойовиків не повідомляється.

Нагадаємо, напередодні в штабі ООС заявили про встановлення українськими військовими контролю над селом Розсадки на Донбасі.

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Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для "переможців" (09.11.2018)

DW.COM

Штаб ООС: Українські військові взяли під контроль ще одне село на Донбасі

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У Мінську поки не досягли прогресу в питанні обміну полоненими на Донбасі

Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони так і не досягли конкретних домовленостей щодо відновлення обміну полоненими на Донбасі, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. (22.11.2018)  

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Вранці 17 листопада внаслідок бойових дій на Донбасі загинув один український військовий, повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил. (17.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для "переможців" (09.11.2018)  

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