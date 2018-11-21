Штаб ООС: Один військовий ЗСУ загинув внаслідок обстрілів на Донбасі

Українські військові вчергове зазнали втрат на Донбасі. У суботу, 24 листопада, в зоні конфлікту зафіксовано сім обстрілів позицій Збройних сил України (ЗСУ) незаконними бойовими формуваннями проросійських сепарастистів. Від вогню бойовиків загинув один український військовослужбовець, повідомив у неділю, 25 листопада, прес-центр штабу операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, бойовики застосовували під час обстрілів стрілецьку зброю різних калібрів, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, а також зі 120- й 82-мімілетрові міномети.

Водночас у самопроголошених утвореннях "ДНР" і "ЛНР" так само звинуватили Київ у обстрілах підконтрольних сепаратистам районів. Про втрати серед бойовиків не повідомляється.

Нагадаємо, напередодні в штабі ООС заявили про встановлення українськими військовими контролю над селом Розсадки на Донбасі.