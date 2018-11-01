 Штаб ООС: На Донбасі 4 листопада загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2018

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Новини

Штаб ООС: На Донбасі 4 листопада загинув один український військовий

За даними Києва, проросійські бойовики 14 разів порушували режим припиненню вогню на Сході України. Загинув один український військовий і ще двоє були поранені.

Україна втратила на Донбасі одного солдата упродовж 4 листопада

Україна втратила на Донбасі одного солдата упродовж 4 листопада

Під час бойових дій на Донбасі упродовж неділі, 4 листопада, проросійські сепаратисти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок цього загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення, повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook увечері 4 листопада.

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За цими даними, бойовики вісім разів застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Вони вели прицільний вогонь з мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, було здійснено обстріли позицій українських військ в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. У штабі ООС повідомляють також, що поблизу Хутора Вільний бойовики вели вогонь із мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також міномети були застосовані ще біля п'ятьох населених пунктів.

Від самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" цього дня інформації про обстріли не надходило. Раніше сторони регулярно звинувачували одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. 

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