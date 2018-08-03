Штаб ООС: На Донбасі поранені двоє українських військових

На Донбасі й надалі порушується так зване "хлібне перемир'я". У неділю, 12 серпня, українські військові зафіксували 20 випадків обстрілів з боку проросійських бойовиків. Згідно з даними прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС), за час з 7:00 обстріли велися переважно з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, п'ять разів збройні формування сепаратистів застосували важке озброєння, в тому числі й міномети калібром 120 та 82 міліметри. Під час бойових дій поранення дістали двоє військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ), зазначається в повідомленні.

Новітні російські системи на Донбасі

Так само на сторінці у Facebook прес-центру Операції об'єднаних сил (ОСС) повідомляється про виявлення на боці сепаратистів новітніх російських систем радіо-електронної боротьби (РЕБ). При цьому прес-центр ОСС посилається на дані української сторони в Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК).

Зазначається, що за допомогою безпілотника на непідконтрольній українському уряду території Донбасу вдалося виявити такі системи РЕБ як "Леєр-3", "Красуха-2", "Билина" та спеціальний комплекс створення перешкод безпілотним літальним апаратам "Репелент-1". У штабі ООС зауважили, що всі ці комплекси створені в РФ протягом останніх років, а "Билина" має надійти на озброєння російської армії лише цього року за результатами військових випробувань.