Штаб ООС: на Донбасі загинули двоє військових, троє поранені

Внаслідок обстрілу бойовиків за минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових, ще троє дістали поранення, повідомив пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соцмережі Facebook вранці в суботу, 20 липня. Військові загинули від снайперського вогню під час проведення інженерних робіт з обладнання бліндажу, йдеться у повідомленні.

За інформацією штабу, 19 липня бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї - 122 мм артилерійських систем, 120 та 82 мм мінометів. Також сепаратисти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї, зазначається у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", за цими даними, бойовики 20 разів обстріляли позиції українських військ. Під їхній вогонь потрапили позиції ООС біля Широкиного, Мар'янки, Талаківки, Тарамчука, Гнутового, Новотроїцького. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" сепаратисти шість разів обстріляли позиції українських військових - поблизу Щастя, Кримського, Південного, Новолуганського і Луганського.

Від початку 20 липня бойовики п'ять разів обстріляли позиції об'єднаних сил. Крім того, за інформацією української сторони СЦКК, 19 липня було обстріляно з гранатомета Красногорівку. Внаслідок вибуху гранати, 60-річний чоловік отримав поранення. Його доправили до лікарні, але він помер від численних поранень.

Представники самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" поки що не повідомляли про ситуацію за минулу добу.

Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Сході України нещодавнодомовилися про чергове припинення вогню на Донбасі з 21 липня.