Штаб ООС: На Донбасі загинув український військовий

Внаслідок обстрілів на Донбасі у п'ятницю, 30 серпня, один український військовий отримав поранення не сумісне з життям. Про це повідомили у пресслужбі штабу Операції об'єднаних сил. З метою з'ясування обставин на місці події працює робоча група.

Напередодні проросійські сепаратисти 17 разів обстріляли позиції підрозділів українських військових. Обстріли велись з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Були обстріляні позиції українських військових в районі Мар'їнки, Водяного, Гнутового, Павлополя та інших населених пунктів.

Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. За даними офіційного Києва, станом на травень 2019 року, за час від початку російської агресії в Донецькій і Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.