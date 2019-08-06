 Штаб ООС: На Донбасі загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2019

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Новини

Штаб ООС: На Донбасі загинув український військовий

Через обстріли з боку проросійських бойовиків 30 серпня один українській боєць отримав поранення не сумісне з життям. Напередодні бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ.

На Донбасі загинув ще один український солдат

На Донбасі загинув ще один український солдат

Внаслідок обстрілів на Донбасі у п'ятницю, 30 серпня, один український військовий отримав поранення не сумісне з життям. Про це повідомили у пресслужбі штабу Операції об'єднаних сил. З метою з'ясування обставин на місці події працює робоча група.

DW.COM

Проросійські сепаратисти чотири рази протягом суботи обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Через це загинув один військовослужбовець Нацгвардії України. (10.08.2019)

У Євросоюзі заявили, що загибель чотирьох українських бійців на Донбасі за один день є "очевидним порушенням узгодженого режиму припинення вогню" та наголосили на підтримці відновлення "нормандського формату". (08.08.2019)

Напередодні проросійські сепаратисти 17 разів обстріляли позиції підрозділів українських військових. Обстріли велись з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Були обстріляні позиції українських військових в районі Мар'їнки, Водяного, Гнутового, Павлополя та інших населених пунктів.

Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. За даними офіційного Києва, станом на травень 2019 року, за час від початку російської агресії в Донецькій і Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.

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