Штаб ООС: На Донбасі загинув один український військовий

Проросійські бойовики впродовж неділі, 7 липня, 16 разів обстріляли позиції українських військових на сході України. Внаслідок цього загинув один військовослужбовець, ще двоє були поранені й один травмований, повідомив вранці 8 липня пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За даними штабу ООС, проросійські сепаратисти шість разів використали заборонені "мінськими угодами" артилерійські системи, озброєння танків, та міномети. Також велись обстріли з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Як повідомляється, зазнали обстріли позиції українських військових поблизу Широкиного, Водяного, Красногорівки та інших населених пунктів.

У штабі ООС стверджують, що українські військові відповіли на кожен обстріл з озброєння, яке не суперечить мінським домовленостям. За даними української розвідки, було вбито двох бойовиків. Від початку 8 липня проросійські бойовики три рази обстріляли позиції ООС.

За даними експрезидента України Петра Порошенка, за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули понад 2,9 тисяч українських військовослужбовців.