 Штаб ООС: На Донбасі загинув один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2019

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Новини

Штаб ООС: На Донбасі загинув один український військовий

Проросійські бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ на cході України. Внаслідок цього загинув один український військовослужбовець.

На Сході України тривають обстріли

На Сході України тривають обстріли

Проросійські бойовики впродовж неділі, 7 липня, 16 разів обстріляли позиції українських військових на сході України. Внаслідок цього загинув один військовослужбовець, ще двоє були поранені й один травмований, повідомив вранці 8 липня пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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За даними штабу ООС, проросійські сепаратисти шість разів використали заборонені "мінськими угодами" артилерійські системи, озброєння танків, та міномети. Також велись обстріли з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Як повідомляється, зазнали обстріли позиції українських військових поблизу Широкиного, Водяного, Красногорівки та інших населених пунктів. 

У штабі ООС стверджують, що українські військові відповіли на кожен обстріл з озброєння, яке не суперечить мінським домовленостям. За даними української розвідки, було вбито двох бойовиків. Від початку 8 липня проросійські бойовики три рази обстріляли позиції ООС.

За даними експрезидента України Петра Порошенка, за час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули понад 2,9 тисяч українських військовослужбовців.

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