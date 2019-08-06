Штаб ООС: На Донбасі загинув один нацгвардієць

Проросійські сепаратисти чотири рази протягом суботи обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Через це загинув один військовослужбовець Нацгвардії України.
Проросійські бойовики протягом суботи, 10 серпня, чотири рази порушили режим припинення вогню на Сході України. Про це повідомили у пресслужбі штабу Операції об'єднаних сил (ООС). Внаслідок цього під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.
Зазначається, що підтримувані Росією сепаратисти обстрілювали позиції українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під обстріли потрапили позиції українських військ поблизу сіл Пищевик і Гнутове, міста Світлодарськ та селища Луганське.
У повідомленні додали, що протягом доби 9 серпня проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Лебединського, Верхньоторецького, Талаківки, Золотого-4 та Оріхового.
Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі нещодавно домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. За даними офіційного Києва станом на травень 2019 року, за час від початку російської агресії в Донецькій і Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.