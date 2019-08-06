Штаб ООС: На Донбасі загинув один нацгвардієць

Проросійські бойовики протягом суботи, 10 серпня, чотири рази порушили режим припинення вогню на Сході України. Про це повідомили у пресслужбі штабу Операції об'єднаних сил (ООС). Внаслідок цього під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Зазначається, що підтримувані Росією сепаратисти обстрілювали позиції українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під обстріли потрапили позиції українських військ поблизу сіл Пищевик і Гнутове, міста Світлодарськ та селища Луганське.

У повідомленні додали, що протягом доби 9 серпня проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Лебединського, Верхньоторецького, Талаківки, Золотого-4 та Оріхового.

Нагадаємо, учасники тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі нещодавно домовилися про чергове припинення вогню в зоні конфлікту з 21 липня. За даними офіційного Києва станом на травень 2019 року, за час від початку російської агресії в Донецькій і Луганській областях загинули понад 2,9 тисячі українських військовослужбовців.