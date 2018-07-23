Штаб ООС: двоє українських бійців загинули на Донбасі

Двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення в суботу, 28 липня, на Донбасі, повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Повідомляється, що бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Павлопіль та Лебединське. Упродовж дня проросійські бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Вдень, за даними ООС, використовуючи режим припинення вогню, диверсійно-розвідувальна група з 15 бойовиків, здійснила спробу захопити позиції одного з українських підрозділів у районі населеного пункту Кримське. Під час майже двогодинного бою, двоє українських солдатів загинули, ще двоє зазнали поранень. Повідомляється, що противник поніс значні втрати: четверо проросійських бойовиків загинули, ще п'ятеро поранені. Штаб ООС повідомляє, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об’єднаними силами.

Нагадаємо, що з 1 липня у зоні бойових дій на Донбасі було оголошено перемир'я у зв'язку із періодом збору врожаю. Відповідні домовленості були досягнуті 27 червня під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі.