Штаб ООС: двоє військових загинули на Донбасі через вибухівку бойовиків

Двоє українських військовослужбовців загинули на Сході України в суботу, 10 листопада, у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) у результаті спрацьовування вибухового пристрою, закладеного бойовиками, поінформував прес-центр штабу ООС. Повідомляється, що ще двоє військових зазнали поранень внаслідок вибуху.

Як зазначено у вечірньому зведенні штабу ООС, оприлюдненому на сторінці Facebook, трагедія сталася "в ході проведення заходів з недопущення проникнення диверсійно розвідувальної групи противника між наглядовими постами на Світлодарському напрямку". На інших напрямках втрат особового складу об'єднаних сил не допущено.

Загалом, повідомляється, що 10 листопада проросійські сили три рази порушили режим припинення вогню. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також застосували міномети і гранатомети, йдеться у повідомленні.