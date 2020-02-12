Штаб ООС: Бій на лінії розмежування завершився, один військовий загинув

Збройні формування проросійських сепаратистів уранці вівторка, 18 лютого, атакували позиції підрозділів об'єднаних сил на лінії розмежування на Донбасі, повідомляє пресцентр штабу ООС. Згідно з оприлюдненим на Facebook-сторінці повідомленням пресцентру, атаку сепаратистів зафіксовано поблизу населених пунктів Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного. Формування бойовиків "перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування", повідомили в ООС.

Пізніше у пресцентрі ООС поінформували, що бій закінчився. Внаслідок атаки бойовиків один військовий ЗСУ загинув, ще четверо отримали легкі поранення. "У ворога один загиблий, п'ять - важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", - йдеться у повідомленні.

Загони проросійських бойовиків вели обстріли по позиціях ЗСУ із забороненого мінськими угодами озброєння, в тому числі мінометами калібру 120 міліметрів, а також із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Зеленський скликає РНБО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у зв'язку з атакою у вівторок буде проведене засідання Ради національної безпеки і оборони України. "Будемо обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки. Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним - так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Про обстріли з боку українських військових заявили також у вівторок зранку у самопроголошеному утворенні "ЛНР", інформує агенція "Інтерфакс".