Шрі-Ланка: число загиблих унаслідок терактів досягло 290

Жертвами серії терактів у трьох містах Шрі-Ланки стали, за останніми даними поліції, 290 осіб. Ще понад 450 людей дістали різноманітні поранення. Про зростання кількості жертв влада в Коломбо повідомила у понеділок, 22 квітня, передає агенція новин dpa.

Загалом шість кривавих атак на готелі та храми на Шрі-Ланці скоїли семеро терористів-смертників, повідомили в МВС країни, передає агенція новин AP. Найкривавішими виявилися напади на три п'ятизіркові готелі в Коломбо, а також на три католицьких храми.

Раніше цього ж дня надійшла інформація про виявлення поліцією вибухового пристрою поблизу головного аеропорту Коломбо. Фахівці знешкодили небезпечний предмет, запевнили в уряді країни, повідомляє агенція новин AFP.

Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за скоєні теракти в готелях і християнських церквах. Тим часом правоохоронні органи затримали 24 підозрюваних у причетності до злочинів.

Серед загиблих - щонайменше 32 іноземних громадянина з більш ніж 10 держав, повідомила місцева влада. Серед жертв - громадяни США, Великобританії, Португалії, Китаю, Нідерландів, Данії, Бельгії, Туреччини, Японії, Індії, Бангладеш і Пакистану. В МВС Шрі-Ланки визнали також і те, що досі є 25 невпізнаних тіл. Найімовірніше, ці загиблі також є іноземцями, припускають у відомстві. Ще 9 іноземних громадян вважаються зниклими безвісти, наголосили представники МВС.

Провал місцевих спецслужб?

Тим часом поліція поширила повідомлення про те, що ще більше тижня тому іноземні спецслужби поінформували розвідку Шрі-Ланки про високу загрозу скоєння терактів. За даними іноземних спецслужб, напади готували бойовики радикального ісламістського угруповання "Національний джамаат таухіда".

Одразу після нападів у країні було фактично запроваджено надзвичайний стан та обмежно доступ до соціальних мереж, передає Reuters. У відповідь на криваві теракти президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена скликав засідання Ради національної безпеки.