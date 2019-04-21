 Шрі-Ланка: число загиблих унаслідок терактів досягло 290 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

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Новини

Шрі-Ланка: число загиблих унаслідок терактів досягло 290

Досі жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці. Поліція затримала вже 24 підозрюваних.

Теракти на Шрі-Ланці

Жертвами серії терактів у трьох містах Шрі-Ланки стали, за останніми даними поліції, 290 осіб. Ще понад 450 людей дістали різноманітні поранення. Про зростання кількості жертв влада в Коломбо повідомила у понеділок, 22 квітня, передає агенція новин dpa.

Загалом шість кривавих атак на готелі та храми на Шрі-Ланці скоїли семеро терористів-смертників, повідомили в МВС країни, передає агенція новин AP. Найкривавішими виявилися напади на три п'ятизіркові готелі в Коломбо, а також на три католицьких храми.

Раніше цього ж дня надійшла інформація про виявлення поліцією вибухового пристрою поблизу головного аеропорту Коломбо. Фахівці знешкодили небезпечний предмет, запевнили в уряді країни, повідомляє агенція новин AFP.

Теракти на Шрі-Ланці

Поки жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за скоєні теракти в готелях і християнських церквах. Тим часом правоохоронні органи затримали 24 підозрюваних у причетності до злочинів.

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Кількість загиблих внаслідок терактів на Шрі-Ланці сягнула щонайменше 207 осіб, з них 32 - іноземці. Правоохоронці повідомляють про перших затриманих за підозрою у причетності до нападів. (21.04.2019)

Потужні вибухи пролунали в кількох церквах та люксових готелях. Не виключено, що в атаках брали участь терористи-смертники. (21.04.2019)

Скоєні на Шрі-Ланці криваві напади на церкви та готелі викликали осуд та співчуття світових релігійних і політичних лідерів. (21.04.2019)

Унаслідок сутичок між буддистами та мусульманами в центральній частині Шрі-Ланки влада острівної держави запровадила режим надзвичайного стану на 10 днів. (06.03.2018)

 

Серед загиблих - щонайменше 32 іноземних громадянина з більш ніж 10 держав, повідомила місцева влада. Серед жертв - громадяни США, Великобританії, Португалії, Китаю, Нідерландів, Данії, Бельгії, Туреччини, Японії, Індії, Бангладеш і Пакистану. В МВС Шрі-Ланки визнали також і те, що досі є 25 невпізнаних тіл. Найімовірніше, ці загиблі також є іноземцями, припускають у відомстві. Ще 9 іноземних громадян вважаються зниклими безвісти, наголосили представники МВС.

Провал місцевих спецслужб?

Тим часом поліція поширила повідомлення про те, що ще більше тижня тому іноземні спецслужби поінформували розвідку Шрі-Ланки про високу загрозу скоєння терактів. За даними іноземних спецслужб, напади готували бойовики радикального ісламістського угруповання "Національний джамаат таухіда".

Одразу після нападів у країні було фактично запроваджено надзвичайний стан та обмежно доступ до соціальних мереж, передає Reuters. У відповідь на криваві теракти президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена скликав засідання Ради національної безпеки.

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