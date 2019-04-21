Шрі-Ланка після терактів: життя нормалізується, потік туристів скоротився

Кількість туристів, які відвідали Шрі-Ланку в квітні, скоротилася на 7,5 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це у вівторок, 7 травня, повідомило шрі-ланкійське управління розвитку туризму агентству Reuters. "Це - прямий вплив (терористичних. - Ред.) нападів. Багато людей скасували тури", - пояснив очільник установи Кішу Гомес.

У квітні 2019 року острівну державу відвідали 167 тисяч туристів, тоді як в квітні 2018 року кількість туристів становила понад 180 тисяч осіб. Це - найбільше падіння туристичного потоку за місяць, відколи 10 років тому на Шрі-Ланці закінчилася громадяська війна.

Тим часом шеф шрі-ланкійської поліції Чандана Вікрамаратне оголосив про те, що всі особи, причетні до терористичних актів 21 квітня, заарештовані або вбиті. Він також сказав, що життя в країні повертається до свого нормального плину після скасування запроваджених після терактів обмежень. Уряд країни, зокрема, відкрив 6 травня державні школи, проте у деяких місцевостях відвідуваність не перевищує 10 відсотків, оскільки батьки бояться відпускати дітей на навчання.

За даними поліції, під вартою за підозрою у причетності до нападів перебувають 73 людини, у тому числі дев'ять жінок.

Нагадаємо, внаслідок терактів 21 квітня на Шрі-Ланці загинули 257 осіб, зокрема 42 іноземці, ще понад 500 людей були поранені. Терористи-самогубці здійснили в цей день низку нападів на церкви та готелі.