 Шрі-Ланка після терактів: життя нормалізується, потік туристів скоротився | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

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Новини

Шрі-Ланка після терактів: життя нормалізується, потік туристів скоротився

Через теракти потік туристів до Шрі-Ланки скоротився на 7,5 відсотка. Тим часом життя в країні нормалізується, знову відкриті державні школи.

Чимало туристів скасували свої тури до Шрі-Ланки після терактів

Чимало туристів скасували свої тури до Шрі-Ланки після терактів

Кількість туристів, які відвідали Шрі-Ланку в квітні, скоротилася на 7,5 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це у вівторок, 7 травня, повідомило шрі-ланкійське управління розвитку туризму агентству Reuters. "Це - прямий вплив (терористичних. - Ред.) нападів. Багато людей скасували тури", - пояснив очільник установи Кішу Гомес.

У квітні 2019 року острівну державу відвідали 167 тисяч туристів, тоді як в квітні 2018 року кількість туристів становила понад 180 тисяч осіб. Це - найбільше падіння туристичного потоку за місяць, відколи 10 років тому на Шрі-Ланці закінчилася громадяська війна.

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Влада Шрі-Ланки запровадила заборону на носіння одягу, що закриває обличчя. Human Rights Watch засуджує це рішення. (29.04.2019)

Два ісламістських угруповання, на які уряд в Коломбо покладає відповідальність за скоєні нещодавно теракти, заборонені указом президента країни Майтріпали Сірісени. (27.04.2019)

Тим часом шеф шрі-ланкійської поліції Чандана Вікрамаратне оголосив про те, що всі особи, причетні до терористичних актів 21 квітня, заарештовані або вбиті. Він також сказав, що життя в країні повертається до свого нормального плину після скасування запроваджених після терактів обмежень. Уряд країни, зокрема, відкрив 6 травня державні школи, проте у деяких місцевостях відвідуваність не перевищує 10 відсотків, оскільки батьки бояться відпускати дітей на навчання.

За даними поліції, під вартою за підозрою у причетності до нападів перебувають 73 людини, у тому числі дев'ять жінок.

Нагадаємо, внаслідок терактів 21 квітня на Шрі-Ланці загинули 257 осіб, зокрема 42 іноземці, ще понад 500 людей були поранені. Терористи-самогубці здійснили в цей день низку нападів на церкви та готелі.

  • Наодинці з бідою

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Наодинці з бідою

    Острів Шрі-Ланка (у минулому - Цейлон) відпочивальники полюбляють за райські краєвиди та спокій. Однак цими днями Шрі-Ланка, назва якої перекладається зі санскриту як "благословенна земля", стала землею болю та відчаю після низки кривавих терактів. На цьому фото жінка оплакує своїх рідних біля церкви Святого Антонія у столиці країни Коломбо.

  • Їй було лише 13

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Їй було лише 13

    На цьому фото - одна із понад 300 жертв терористичних атак на Шрі-Ланці. Шаїні було лише 13 років. Більшість постраждалих у терактах - члени місцевої християнської меншини. Імена та особисті дані багатьох загиблих досі встановлюються. Влада країни у ході розслідування обставин нападів обмежила доступ до соціальних мереж.

  • Безмежна жалоба

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Безмежна жалоба

    Шаїні ще могла б жити і жити. На цьому фото - мати загиблої дівчини. Важко уявити собі, що зараз на серці у цієї матері. Життя її доньки обірвалося за мить, а її життя уже теж ніколи не буде таким, як раніше.

  • Самотній подорожній

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Самотній подорожній

    На жаль, Шаїні - не єдина неповнолітня жертва цих терактів. І на це вказують знайдені на місці подій численні дитячі іграшки, як на цьому фото, де видно оранжевого плюшевого віслюка. Його знайшли неподалік церкви Святого Себастьяна у Негомбо.

  • Сила вибухів

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Сила вибухів

    Усередині церкви Святого Себастьяна можна оцінити потужність вибухів, яких у неділю пролунало на Шрі-Ланці загалом вісім. Дах у храмі знесло, лавки розставлені хаотично. Тут більше не сховатися від вітру чи сонця, промені якого напряму світять на самотню фігуру Христа, яка стала свідком тутешньої трагедії.

  • Об'єднані горем

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Об'єднані горем

    Розпач та безпорадність з легкістю прочитуються на обличчях цих священників, що оцінюють масштаби біди у церкві Святого Антонія у Коломбо. Попередні дані розслідування вказують на відповідальних за теракти - це місцеві ісламістські угруповання. Слідство вважає, що теракти були помстою за нещодавній напад на мечеть у новозеландському Крайстчерчі.

  • Зламані життя

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Зламані життя

    Цій подружній парі було 58 і 59 років. Ще повні енергії та спраги до життя. Тепер їхнє спільне фото на домовині перед похороном нагадує про два життя, що передчасно обірвалися.

  • Жалоба та солідарність

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Жалоба та солідарність

    Траур вкрив не лише Шрі-Ланку. Багато іноземців втратили рідних у цих терактах. Акції солідарності відбулися у низці країн. На цьому фото - шкільні вчителі у сусідній Індії. Християнська меншина на Шрі-Ланці - приблизно 7 відсотків від 21-мільйонного населення острова. Більшість сповідує буддизм, а до мусульманської громади належить кожен десятий мешканець країни.

  • Зруйноване сімейне щастя

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Зруйноване сімейне щастя

    Серед загиблих 35 іноземців опинилися і троє з чотирьох дітей найбагатшої людини Данії Андерса Холх Повлсена (на фото із дружиною), які у момент вибуху перебували у популярному серед туристів фешенебельному готелі. За даними ЗМІ, всю родину - дружину, доньку і сина втратив у цьому ж теракті і турист з Великобританії, який сам вижив і дістав лише незначні поранення.

    Автор: Марко Мюллер, Дмитро Каневський


DW.COM

Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

Принаймні 310 загиблих з 12 країн світу. Такими є останні дані щодо жертв серії кривавих терактів на Шрі-Ланці. У фокусі фотогалереї DW - людські долі, які за мить змінило горе. (23.04.2019)  

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