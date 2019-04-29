Шрі-Ланка запровадила заборону на одяг, що закриває обличчя

Влада Шрі-Ланки заборонила носіння одягу, що закриває обличчя. Заборона, яка набула чинності в понеділок, 29 квітня, стосується будь-яких видів одягу і головних уборів, які закривають обличчя людини і "заважають її ідентифікації".

Такі заходи допоможуть силам безпеки у пошуках та ідентифікації тих бойовиків, які все ще залишаються на свободі, відзначили представники влади країни. "Це президентський наказ - негайно заборонити будь-який одяг, який закриває обличчя," - розповів Reuters речник президента Шри-Ланки.

Утім, у мусульманській спільноті Шрі-Ланки стурбовані тим, що заборона може сприяти загостренню міжрелігійного напруження в країні. Вищий орган ісламських вчених Шрі-Ланки, ACJU, зазначив, що він підтримує короткотермінову заборону з міркувань безпеки, але закликає владу відмовитись від планів законодавчо заборонити носіння паранджі та нікабу.

"Ми рекомендували мусульманським жінкам не закривати своїх обличь протягом цієї надзвичайної ситуації, - зазначив представник ACJU Фархан Фаріс. - Якщо заборона буде на рівні закону, це викличе емоційну реакцію людей, і в цілому призведе до ще більшого погіршення ситуації… це їхнє релігійне право".

Мусульмани складають близько 9,7 відсотка 22-мільйонного населення Шрі-Ланки. Лише невелика кількість жінок на вулицях, зазвичай в мусульманських районах, повністю закривають своє обличчя.

Human Rights Watch засудив заборону

"Ця непотрібна заборона буде означати, що мусульманські жінки, чия релігійна традиція передбачає покриття обличчя, не зможуть залишати своїх домівок", - написав у Twitter виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

Нагадамо, що 21 квітня бойовики провели теракти в готелях та церквах Шрі-Ланки, в наслідок яких загинули понад 250 осіб. Чиновники попереджають, що терористи планували більше атак, із застосуванням мікроавтобуса та терористів-смертників, вдягнених у військову уніформу.