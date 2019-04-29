Шрі-Ланка запровадила заборону на одяг, що закриває обличчя

Влада Шрі-Ланки заборонила носіння одягу, що закриває обличчя. Заборона, яка набула чинності в понеділок, 29 квітня, стосується будь-яких видів одягу і головних уборів, які закривають обличчя людини і "заважають її ідентифікації".
Такі заходи допоможуть силам безпеки у пошуках та ідентифікації тих бойовиків, які все ще залишаються на свободі, відзначили представники влади країни. "Це президентський наказ - негайно заборонити будь-який одяг, який закриває обличчя," - розповів Reuters речник президента Шри-Ланки.
Утім, у мусульманській спільноті Шрі-Ланки стурбовані тим, що заборона може сприяти загостренню міжрелігійного напруження в країні. Вищий орган ісламських вчених Шрі-Ланки, ACJU, зазначив, що він підтримує короткотермінову заборону з міркувань безпеки, але закликає владу відмовитись від планів законодавчо заборонити носіння паранджі та нікабу.
"Ми рекомендували мусульманським жінкам не закривати своїх обличь протягом цієї надзвичайної ситуації, - зазначив представник ACJU Фархан Фаріс. - Якщо заборона буде на рівні закону, це викличе емоційну реакцію людей, і в цілому призведе до ще більшого погіршення ситуації… це їхнє релігійне право".
Мусульмани складають близько 9,7 відсотка 22-мільйонного населення Шрі-Ланки. Лише невелика кількість жінок на вулицях, зазвичай в мусульманських районах, повністю закривають своє обличчя.
Human Rights Watch засудив заборону
"Ця непотрібна заборона буде означати, що мусульманські жінки, чия релігійна традиція передбачає покриття обличчя, не зможуть залишати своїх домівок", - написав у Twitter виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот.
Нагадамо, що 21 квітня бойовики провели теракти в готелях та церквах Шрі-Ланки, в наслідок яких загинули понад 250 осіб. Чиновники попереджають, що терористи планували більше атак, із застосуванням мікроавтобуса та терористів-смертників, вдягнених у військову уніформу.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Наодинці з бідою
Острів Шрі-Ланка (у минулому - Цейлон) відпочивальники полюбляють за райські краєвиди та спокій. Однак цими днями Шрі-Ланка, назва якої перекладається зі санскриту як "благословенна земля", стала землею болю та відчаю після низки кривавих терактів. На цьому фото жінка оплакує своїх рідних біля церкви Святого Антонія у столиці країни Коломбо.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Їй було лише 13
На цьому фото - одна із понад 300 жертв терористичних атак на Шрі-Ланці. Шаїні було лише 13 років. Більшість постраждалих у терактах - члени місцевої християнської меншини. Імена та особисті дані багатьох загиблих досі встановлюються. Влада країни у ході розслідування обставин нападів обмежила доступ до соціальних мереж.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Безмежна жалоба
Шаїні ще могла б жити і жити. На цьому фото - мати загиблої дівчини. Важко уявити собі, що зараз на серці у цієї матері. Життя її доньки обірвалося за мить, а її життя уже теж ніколи не буде таким, як раніше.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Самотній подорожній
На жаль, Шаїні - не єдина неповнолітня жертва цих терактів. І на це вказують знайдені на місці подій численні дитячі іграшки, як на цьому фото, де видно оранжевого плюшевого віслюка. Його знайшли неподалік церкви Святого Себастьяна у Негомбо.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Сила вибухів
Усередині церкви Святого Себастьяна можна оцінити потужність вибухів, яких у неділю пролунало на Шрі-Ланці загалом вісім. Дах у храмі знесло, лавки розставлені хаотично. Тут більше не сховатися від вітру чи сонця, промені якого напряму світять на самотню фігуру Христа, яка стала свідком тутешньої трагедії.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Об'єднані горем
Розпач та безпорадність з легкістю прочитуються на обличчях цих священників, що оцінюють масштаби біди у церкві Святого Антонія у Коломбо. Попередні дані розслідування вказують на відповідальних за теракти - це місцеві ісламістські угруповання. Слідство вважає, що теракти були помстою за нещодавній напад на мечеть у новозеландському Крайстчерчі.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Зламані життя
Цій подружній парі було 58 і 59 років. Ще повні енергії та спраги до життя. Тепер їхнє спільне фото на домовині перед похороном нагадує про два життя, що передчасно обірвалися.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Жалоба та солідарність
Траур вкрив не лише Шрі-Ланку. Багато іноземців втратили рідних у цих терактах. Акції солідарності відбулися у низці країн. На цьому фото - шкільні вчителі у сусідній Індії. Християнська меншина на Шрі-Ланці - приблизно 7 відсотків від 21-мільйонного населення острова. Більшість сповідує буддизм, а до мусульманської громади належить кожен десятий мешканець країни.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Зруйноване сімейне щастя
Серед загиблих 35 іноземців опинилися і троє з чотирьох дітей найбагатшої людини Данії Андерса Холх Повлсена (на фото із дружиною), які у момент вибуху перебували у популярному серед туристів фешенебельному готелі. За даними ЗМІ, всю родину - дружину, доньку і сина втратив у цьому ж теракті і турист з Великобританії, який сам вижив і дістав лише незначні поранення.
Автор: Марко Мюллер, Дмитро Каневський