 Шпан: ФРН надасть іншим країнам 100 мільйонів доз вакцин від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2021

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Новини

Шпан: ФРН надасть іншим країнам 100 мільйонів доз вакцин від COVID-19

До кінця цього року Німеччина планує надати 100 мільйонів доз вакцин для щеплення проти коронавірусу людей в інших країнах, заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.

Єнс Шпан (архівне фото)

Єнс Шпан (архівне фото)

Німеччина планує до кінця цього року надати 100 мільйонів доз вакцин lky міжнародної кампанії з вакцинації від коронавірусу. "Це стільки, скільки ми досі зробили в нашій країні", - заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) у неділю, 5 вересня, на полях зустрічі з очільниками МОЗ країн G20 у Римі.

Пандемія закінчиться лише тоді, коли вона закінчиться по всьому світу, наголосив Шпан. В іншому разі можуть виникнути нові мутації, зазначив він.  Очікується, що завдяки міжнародним зусиллям до кінця року мають бути вакциновані від коронавірусу 40 відсотків всіх жителів планети.

Водночас міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанці заявив, що його країна прагне досягти підписання "Римського пакту" для вакцинації людей в усьому світі. "Жодна країна не може врятувати себе сама, і вакцини - це наша зброя",- зазначив він.

Міністри охорони здоров'я країн G20 радяться на дводенній зустрічі в Римі щодо подальших кроків у боротьбі з пандемією COVID-19. Серед іншого, йдеться про нинішню боротьбу з коронавірусом та стратегії щодо майбутніх пандемій. Міністри, зокрема, обмінюються думками щодо того, як покращити доступ до вакцинації у всьому світі, а також зробити розподіл вакцин справедливішим.

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