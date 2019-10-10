Шоу Зеленського: головні заяви та жарти на фудкорті (відео)

Володимир Зеленський не буде вибачатися перед Анґелою Меркель та Еммануелем Макроном і захищає "формулу Штайнмаєра" та розведення військ на Донбасі. Президент України 14 годин відповідав на запитання журналістів.
Володимир Зеленський, ламаючи усталені шаблони в українській політиці, вирішив замість традиційної пресконференції влаштувати пресмарафон. Замість офіційної зали - сучасний лофт, черг до мікрофону немає, усюди смачна їжа. В Офісі президента пояснили, що обрали цей фудмаркет лише тому, що тут може вміститися одночасно велика кількість людей. Президент Зеленський працював з пресою до 9-ої вечора. Він відповів на запитання майже трьохсот журналістів. Найпопулярніші запитання від західних ЗМІ - про розмову Зеленського з президентом США Трампом. Чи збирається Зеленський вибачатися перед Анґелою Меркель і Еммануелем Макроном? Дивіться у репортажі DW.
Президент України Володимир Зеленський провів 14-годинний пресмарафон, побивши світовий рекорд за тривалістю спілкування зі ЗМІ. Щоправда, новаторський формат був порожнім за змістом, вважає Сергій Руденко. (11.10.2019)
Президент Зеленський своїм указом відмовився від функції мікроменеджменту в кадрових питаннях МЗС. Експерти вітають такий крок, але нагадують президенту про необхідність призначення нових послів у низці ключових країн. (11.10.2019)
Перша пресконференція Володимира Зеленського у форматі пресмарафону тривала понад 14 годин. Президент побив світовий рекорд, намагаючись загасити інформаційну пожежу. Як це було - в матеріалі DW. (11.10.2019)
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що його критика на адресу канлерки ФРН Анґели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона під час розмови з президентом США Дональдом Трампом була обґрунтованою. (10.10.2019)