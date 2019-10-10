 Шоу Зеленського: головні заяви та жарти на фудкорті (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Шоу Зеленського: головні заяви та жарти на фудкорті (відео)

Володимир Зеленський не буде вибачатися перед Анґелою Меркель та Еммануелем Макроном і захищає "формулу Штайнмаєра" та розведення військ на Донбасі. Президент України 14 годин відповідав на запитання журналістів.

Ukraine | Marathon-PK Selenskyj (AFP/Getty Images/G. Savilov)

Пресмарафон Володимира Зеленського

Володимир Зеленський, ламаючи усталені шаблони в українській політиці, вирішив замість традиційної пресконференції влаштувати пресмарафон. Замість офіційної зали - сучасний лофт, черг до мікрофону немає, усюди смачна їжа. В Офісі президента пояснили, що обрали цей фудмаркет лише тому, що тут може вміститися одночасно велика кількість людей. Президент Зеленський працював з пресою до 9-ої вечора. Він відповів на запитання майже трьохсот журналістів. Найпопулярніші запитання від західних ЗМІ - про розмову Зеленського з президентом США Трампом. Чи збирається Зеленський вибачатися перед Анґелою Меркель і Еммануелем Макроном? Дивіться у репортажі DW.

 

DW.COM

Коментар: Інформаційний фастфуд від Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів 14-годинний пресмарафон, побивши світовий рекорд за тривалістю спілкування зі ЗМІ. Щоправда, новаторський формат був порожнім за змістом, вважає Сергій Руденко. (11.10.2019)  

Менше впливу президента: чи стане кадрова політика МЗС України ефективнішою?

Президент Зеленський своїм указом відмовився від функції мікроменеджменту в кадрових питаннях МЗС. Експерти вітають такий крок, але нагадують президенту про необхідність призначення нових послів у низці ключових країн. (11.10.2019)  

В якому стані Володимир Зеленський дійшов до фінішу пресмарафону

Перша пресконференція Володимира Зеленського у форматі пресмарафону тривала понад 14 годин. Президент побив світовий рекорд, намагаючись загасити інформаційну пожежу. Як це було - в матеріалі DW. (11.10.2019)  

Зеленський вважає, що правильно критикував Меркель і Макрона

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що його критика на адресу канлерки ФРН Анґели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона під час розмови з президентом США Дональдом Трампом була обґрунтованою. (10.10.2019)  

Зеленський встановив рекорд своїм пресмарафоном

Нинішній пресмарафон президента України Зеленського ще до свого закінчення став найтривалішим подібним заходом за всю світову історію, кажуть у Національному реєстрі рекордів України. (10.10.2019)  

Аудіо й відео до теми

Чому немає "посадок" корупціонерів: версія Зеленського (10.10.2019)  

"Європа в шоці": Зеленський про дії Порошенка (10.10.2019)  

Також за темою

Шоу Зеленського: Штайнмаєр потужний, Меркель не ображається, а Порошенко підриває (10.10.2019) 10.10.2019

Володимир Зеленський не буде вибачатися перед Анґелою Меркель та Еммануелем Макроном і захищає "формулу Штайнмаєра" та розведення військ. Президент України весь день відповідав на запитання 300 журналістів.

"Європа в шоці": Зеленський про дії Порошенка (10.10.2019) 10.10.2019

Володимир Зеленський розповів про помилку свого попередника Петра Порошенка, яка "шокувала Європу". Чинний президент України заявив, що Порошенко намагається підбурити людей і організувати Майдан проти "формули Штайнмаєра" та розведення військ на Донбасі.

Зеленський про розведення сил на Донбасі і повернення Росії в ПАРЄ (05.07.2019) 05.07.2019

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч в нормандському форматі 12 липня, розповів, на якому етапі розведення сил на Донбасі, і прокоментував повернення Росії в ПАРЄ.

Реклама

Докладно

Ukraine | Marathon-PK Selenskyj (AFP/Getty Images/G. Savilov)

Інформаційний фастфуд від Володимира Зеленського

Новаторський формат пресмарафону Зеленського був порожнім за змістом, вважає Сергій Руденко.  

Gasflamme Gasherd (picture-alliance/dpa)

Як нараховуватимуть субсидії по-новому (відео)

Чому субсидій у новому опалювальному сезоні стане менше і кому відмовлятимуть - у сюжеті DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  