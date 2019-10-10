Шоу Зеленського: головні заяви та жарти на фудкорті (відео)

Володимир Зеленський, ламаючи усталені шаблони в українській політиці, вирішив замість традиційної пресконференції влаштувати пресмарафон. Замість офіційної зали - сучасний лофт, черг до мікрофону немає, усюди смачна їжа. В Офісі президента пояснили, що обрали цей фудмаркет лише тому, що тут може вміститися одночасно велика кількість людей. Президент Зеленський працював з пресою до 9-ої вечора. Він відповів на запитання майже трьохсот журналістів. Найпопулярніші запитання від західних ЗМІ - про розмову Зеленського з президентом США Трампом. Чи збирається Зеленський вибачатися перед Анґелою Меркель і Еммануелем Макроном? Дивіться у репортажі DW.