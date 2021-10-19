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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "шопінг".
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Можна прикрасити домівку різдвяною ялинкою, а можна… сотнями різдвяних ялинок. Схиблена на різдвяних прикрасах німецька парочка з Нижньої Саксонії встановила світовий рекорд - у їхній домівці нарахували 350 різдвяних красунь. І це ще не межа!
Шопінг в інтернеті розвивається дедалі бурхливіше. Відповідно з'явився попит на нову спеціальність - продавець онлайн. Щоправда, освоїти таку професію дотепер не було де. Перший набір на таку спеціальність у Німеччині, приміром, лише стартував.