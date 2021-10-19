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Шопінг

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "шопінг".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Робот-носильник сумок (19.10.2021) 19.10.2021

Набридло самому тягати сумки? Можете завести механічного помічника. Щоправда, поки що підняти він може мало, а коштує багато. Але розробники кажуть, що це лише початок…

Який бізнес в Україні піднявся на пандемії і чому (відео)

Який бізнес в Україні "піднявся" на пандемії і чому (відео) 14.01.2021

Поки більшість українських підприємств, а особливо сфера гастрономії та готельна, у 2020-му рахували збитки, у низки фірм справи йшли вгору. Вони навіть добирали співробітників та розширяли свій бізнес. Хто ці фірми?

Шопінг на колесах та інші ноу-хау пандемії. Європа у фокусі (відео)

Шопінг "на колесах" та інші ноу-хау пандемії. "Європа у фокусі" (відео) 28.12.2020

Як у Франції розвозять продукти в часи пандемії. "Кармен" на "локдауні": коли театри нарешті побачать публіку. Озеро Байкал і 80-річна ковзанярка. В Іспанії "ковід" дав шанс закинутим селам.

В Австрії шопінг дозволять лише після тестування на коронавірус

В Австрії шопінг дозволять лише після тестування на коронавірус 18.12.2020

Мешканці Австрії, які зроблять безкоштовні тести на коронавірус, можуть раніше вийти з локдауну, ходити на шопінг та зустрічатися з друзями. Всі інші мають носити маски FFP-2 та довше залишатимуться під обмеженнями.

Той, хто піддає людей тортурам, не зможе їздити на шопінг до ЄС

Той, хто піддає людей тортурам, не зможе їздити на шопінг до ЄС 07.12.2020

Рада ЄС затвердила режим санкцій за грубі порушення прав людини. DW пояснює, як він працюватиме, на кого і за які порушення поширюватиметься і чому новий режим не отримав ім'я Магнітського.
Шопінг під час епідемії: чи скасують у Німеччині обов'язок носити маски в магазинах

Шопінг під час епідемії: чи скасують у Німеччині обов'язок носити маски в магазинах 09.07.2020

Понад два місяці у Німеччині діє обов'язок носити маски в магазинах, транспорті та багатьох громадських місцях. Бізнес і деякі політики вимагають скасування цих правил. Анґела Меркель - проти.

Схиблена на ялинках німецька парочка встановила світовий рекорд (13.12.2019) 13.12.2019

Можна прикрасити домівку різдвяною ялинкою, а можна… сотнями різдвяних ялинок. Схиблена на різдвяних прикрасах німецька парочка з Нижньої Саксонії встановила світовий рекорд - у їхній домівці нарахували 350 різдвяних красунь. І це ще не межа!

Найдорожчий у світі шоколад виготовили у Індії (24.10.2019) 24.10.2019

Найдорожчий у світі шоколад за ціною майже 6 тисяч євро за кілограм виготовили у Мумбаї в Індії. Кожна трюфельна цукерка з чорного, молочного або білого шоколаду коштує близько 84 євро.

Шопінг по "безвізу": чому в Німеччині в неділю нічого не купиш? (05.07.2019) 05.07.2019

Вирішили по "безвізу" змотатися на шопінг до Німеччини? Варто знати, що в неділю та святкові дні у ФРН - це марна справа. Всі магазини та торговельні центри зачинені, навіть продуктові. Як викручуються німці?
Що дратує німців напередодні Різдва

Що дратує німців напередодні Різдва 20.12.2018

Ці неприємні дрібниці найбільше псують німцям святковий настрій напередодні Різдва. DW з'сувала, що засмучує жителів Німеччини.

У ФРН 50 мільйонів інтернет-користувачів скуповуються онлайн

У ФРН 50 мільйонів інтернет-користувачів скуповуються онлайн 05.11.2018

У Німеччині три чверті інтернет-користувачів (50 мільйонів осіб) скуповуються в мережі. Найчастіше німці купують онлайн одяг та взуття.
Ebay позивається до Amazon

Ebay позивається до Amazon 18.10.2018

Лідери світової онлайн-торгівлі зустрінуться в американському суді. Ebay закидає Amazon переманювання клієнтів.

Тонкощі онлайн-торгівлі: як цьому навчитися (відео)

Тонкощі онлайн-торгівлі: як цьому навчитися (відео) 01.08.2018

Шопінг в інтернеті розвивається дедалі бурхливіше. Відповідно з'явився попит на нову спеціальність - продавець онлайн. Чим така професія відрізніється від роботи класичого продавця, навчають на спеціальних курсах у ФРН.

Продавець онлайн-магазину як нова перспективна професія (01.08.2018) 01.08.2018

Шопінг в інтернеті розвивається дедалі бурхливіше. Відповідно з'явився попит на нову спеціальність - продавець онлайн. Щоправда, освоїти таку професію дотепер не було де. Перший набір на таку спеціальність у Німеччині, приміром, лише стартував.

Європа очима інсайдера: Париж (20.07.2018) 20.07.2018

Шопінг у Merci та кондитерські шедеври в Huré - дивіться поради DW, що варто побачити у Парижі у серії "Європа очима інсайдера".
Європарламент вирішив спростити онлайн-шопінг в межах Євросоюзу

Європарламент вирішив спростити онлайн-шопінг в межах Євросоюзу 06.02.2018

Члени Європарламенту висловилися за скасування обмежувальних механізмів в онлайн-торгівлі у межах Євросоюзу. Невдовзі інтернет-магазинам буде заборонено використовувати геоблокінг.
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