Шопінг "на колесах" та інші ноу-хау пандемії. "Європа у фокусі" (відео)

Як у Франції розвозять продукти в часи пандемії. "Кармен" на "локдауні": коли театри нарешті побачать публіку. Озеро Байкал і 80-річна ковзанярка. В Іспанії "ковід" дав шанс закинутим селам.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
6:16 "Кармен" на "локдауні": коли театри нарешті побачать публіку
12:05 Шопінг на колесах: як у Франції розвозять продукти в часи пандемії
17:22 Коли старість в радість: озеро Байкал і 80-річна ковзанярка
0:01 Закинуті села: в Іспанії "корона" дала новий шанс периферії
22:55 Рідкісні ремесла: останній майстер з обробки міді в Італії
Туреччина і паломники: парк розваг на святому місці. Греція і клімат: чому на островах проти вітроенергетики. Німеччина і трансгендери: як підполковник Бундесверу став жінкою.
Чому у Чорногорії затуляють рота журналістам. Чому британці занедбують свої сади. Неповнолітні заробітчани в Туреччині. Туристична принада іспанської Сеговії обурює католиків.
Який на смак бельгійський шоколадний Дональд Трамп. Чому на грецькому острові ціла школа працює для одного учня. Як потерпають від коронавірусу в російській провінції. Хто допомагає біженцям у Боснії.