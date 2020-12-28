 Шопінг ″на колесах″ та інші ноу-хау пандемії. ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.12.2020

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Політика й суспільство

Шопінг "на колесах" та інші ноу-хау пандемії. "Європа у фокусі" (відео)

Як у Франції розвозять продукти в часи пандемії. "Кармен" на "локдауні": коли театри нарешті побачать публіку. Озеро Байкал і 80-річна ковзанярка. В Іспанії "ковід" дав шанс закинутим селам.

Focus on Europe Magazine

Як у Франції розвозять продукти в часи пандемії

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

6:16 "Кармен" на "локдауні": коли театри нарешті побачать публіку

12:05 Шопінг на колесах: як у Франції розвозять продукти в часи пандемії

17:22 Коли старість в радість: озеро Байкал і 80-річна ковзанярка

0:01 Закинуті села: в Іспанії "корона" дала новий шанс периферії

22:55 Рідкісні ремесла: останній майстер з обробки міді в Італії

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Швейцарія без локдауну і на лижах. "Європа у фокусі" (відео)

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