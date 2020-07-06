Шмигаль: Розмови про податок на землю є передчасними

Прем'єр-міністр України ДенисШмигаль вважає передчасним впровадження податку з кожного гектара сільгоспземель, як це пропонується в законопроєкті №3131. "Це ідея на сьогодні, вважаю, передчасна. Збільшувати орендну плату в умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави, - це не зовсім коректно", - сказав Шмигаль в середу, 8 липня, під час урядового засідання.

"Через профільне міністерство та профільний комітет ми проситимемо донести цю думку до парламентаріїв, щоб таке рішення під час кризи та труднощів в агросфері ми передчасно не ухвалювали", - додав український прем'єр, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Раніше професор Київської школи економіки Олег Нів'євський назвав законопроєкт №3131 неприйнятним з точки зору розвитку галузі та сільської економіки. Законопроєкт, зокрема, пропонує впровадження поставленого податкового зобов'язання з кожного гектара (п'ять відсотків від нормативно грошової оцінки, або близько 1400 грн/га).

Справжня ціль - змусити власників паїв продати свої наділи?

На думку колишнього в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка, справжня ціль законопроекту про введення встановленого податку з кожного гектара сільськогосподарської землі - змусити власників паїв продати свої наділи після відкриття ринку землі через рік.

"Вся західна цивілізація тримається на двох речах - конкуренції та підприємницькому дусі. Ухвалення законопроєкту №3131 має на меті їх знищити на користь агрохолдингів. Тому штамп популістів про "село гине" може стати сумною реальністю", - написав Мартинюк на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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