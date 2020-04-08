 Шмигаль пообіцяв німецьким інвесторам покращення умов ведення бізнесу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2020

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Шмигаль пообіцяв німецьким інвесторам покращення умов ведення бізнесу

Під час розмови з німецькими підприємцями український прем'єр Денис Шмигаль пообіцяв подальші реформи й дерегуляцію для полегшення умов ведення бізнесу в Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (архівне фото) сподівається, що німецькі інвестори вже невдовзі відчують покращення умов роботи

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 27 травня, провів зустріч з представниками ділових кіл Німеччини. У ній взяли участь як преставники компаній з німецькими інвестиціями, що вже працюють в Україні, так і представники бізнес-асоціації та посольства ФРН у Києві, у тому числі посолка Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen), йдеться у повідомленні на сайті Кабміну.

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Покращення умов

Під час зустрічі Денис Шмигаль запевнив співрозмовників, що український уряд намагатиметься покращувати умови для ведення бізнесу в Україні. "Ми реформуємо нашу економіку, нашу сферу регулювання бізнесу, сподіваємось що умови з кожним роком ставатимуть все краще й краще і німецький бізнес буде це відчувати", - сказав Шмигаль.

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Український прем'єр вказав зокрема на процес реформування митниці. "Ми хочемо зробити нашу митницю найпростішою і найшвидшою серед наших країн сусідів. Важливо зробити спільний контроль та спільні бази даних з країнами ЄС. Сподіваюся, що результат реформи митниці ви відчуєте вже у цьому році", - пообіцяв Шмигаль.

Захист інвестицій

Під час обговорення питань інвестування в Україну представники німецьких ділових кіл, своєю чергою, звернули увагу Шмигаля на такий інструмент захисту інвесторів як Комісія з захисту бізнесу при уряді. Очільник Кабміну погодився на відновлення роботи цього органа, хоча й зазначив, що воліє "системно вирішувати проблеми", коли бізнес не потребуватиме захисту.

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За підсумками зустрічі сторони погодилися провести в Німеччині "Форум реформ в Україні". Цей захід попередньо заплановано на перший квартал 2021 року.

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