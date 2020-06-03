 Шмигаль не виключив повернення до суворого карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2020

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Новини

Шмигаль не виключив повернення до суворого карантину

Погіршення ситуації з коронавірусом у 10 і більше областях може стати приводом для посилення карантину, застеріг прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль (архівне фото)

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину. Про це він сказав у четвер, 11 червня, під час пресконференції у Києві.

"Якщо у критичній кількості областей - 10 і більше - буде критичне зростання, це буде приводом для повернення до посиленого карантину", - пояснив Шмигаль, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Він також не виключив, що уряд може перенести місцеві вибори, що мають відбутися у жовтні, в разі погіршення ситуації.

Нагадаємо, в Україні протягом останньої доби було зафіксовано рекордну кількість випадків інфікування коронавірусом - 689. Раніше цього дня можливість посилення карантину згадував також і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні було послаблено карантинні обмеження: стали можливими повноцінне відкриття ресторанів, проведення релігійних заходів та внутрішні авіаперевезення.

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