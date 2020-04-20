Шмигаль: Наступні два роки Україна житиме у боротьбі з коронавірусом

За оцінкою прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, наступні два роки Україна та світ житимуть в умовах протистояння коронавірусу". Про це він заявив в оприлюдненому у середу, 22 квітня, інтерв'ю виданню "РБК Україна".

У своєму прогнозі він послався на прогноз Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та заявив, що українцям доведеться звикати до життя в нових умовах. За словами прем'єра, навіть подолання першого піку захворюваності на COVID-19 не означатиме повної перемоги над хворобою, і на порозі наступних піків стоять зараз навіть ті країни, які успішно впоралися з першої хвилею, зокрема й Китай.

"Всесвітня організація охорони здоров'я передбачає, і ми з цим згодні, що наступні 2 роки ми житимемо в умовах протистояння цій хворобі (коронавірусу. - Ред.) і збереження життя і здоров'я наших людей", - заявив Шмигаль.

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Місцевий транспорт запрацює не раніше травня

Прем'єр-міністр очікує, що поетапне зняття обмежень роботи транспорту буде можливим в Україні не раніше 11 травня. При цьому відбуватися це буде поетапно.

Карантинні заходи через коронавірус триватимуть в Україні щонайменше до травня

"Тобто спочатку - полегшення обмежень функціонування міського транспорту, але за певних умов і соціальної дистанції. Потім перейдемо до міжміського, потім - до міжобласного сполучення, і, напевно, наприкінці розглядатимемо відновлення авіаперевезень або глобальних залізничних перевезень", - сказав Шмигаль.

Він також додав, що над конкретною датою початку відновлення роботи пасажирського транспорту зараз працюють аналітики.

Відкриття кордонів на місяць пізніше Європи

Водночас відкриття зовнішніх кордонів України може відбутися не раніше, ніж через 30 днів після їхнього відкриття з боку європейських сусідів Києва, каже Шмигаль. За його словами, Україна орієнтуватиметься при цьому передусім на дії Польщі, Угорщини та Румунії, а також Німеччини, Іспанії та Італії.

"І залежно від того, як будуть відкриватися їхні кордони, можна додавати 30 днів і приблизно розуміти, що, ймовірно, такі ж дзеркальні заходи будуть і в Україні, якщо у нас буде спокійна ситуація ", - сказав він, пояснюючи такий підхід тим, що ці країни пішли на карантин на місяць раніше за Україну.

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