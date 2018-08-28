Шкільна форма в Німеччині: що не можна одягати

В Німеччині єдиної обов'язкової шкільної форми немає. Тим не менш, у більшості шкіл діють чіткі правила: що можна одягати, а що - ні. Кожна школа самостійно запроваджує дрес-код і вирішує, який саме. Найбільш консервативні у цьому питанні католицькі та приватні навчальні заклади, а також школи-інтернати. Звичайно, за дуже відвертий одяг штрафувати дітей та їхніх батьків не стануть, але можуть відправити додому переодягатися. DW поцікавилась щодо цього у німецьких школярів у школах Бонна.

Александра, гімназія імені Бетховена, 11-й клас: "У нашій школі немає дрес-коду як такого, проте є рекомендації. Наприклад, щоб з-під одягу не стирчала білизна. Шорти повинні бути щонайменше до середини стегна. Але це просто побажання".

Люсі, Католицька жіноча гімназія, 9-й клас: "За правилами нашої школи, не можна носити ультракороткі шорти та кофти з глибоким декольте. Припускаю, що так скрізь. Більшість учнів носять джинси, футболки, звичайні светри. Багато хто приходить у спортивному одязі, наприклад в штанях, інші ж віддають перевагу дизайнерському одягу. Попередній директор примушував одягати штани чи юбки на долоню вище коліна, не коротші".

Максим, гімназія Фрідріха Еберта, 11-й клас: "У моїй школі немає якогось обов'язкового дрес-коду. Дівчатам не можна одягати занадто короткі речі. Загалом, головне - одягатися не надто відверто".

Ганна, гімназія імені Карла фон Осецького, 12-й клас: "Можна носити все, крім майок з бретельками і занадто коротких шортів. Але заборонено надягати футболки з расистськими і дискримінуючими написами. Хустки на голові теж не можна носити, виняток - хіджаб. У нашій школі полюбляють ходити в джинсах з дірками, штанах з високою талією та в колготках в сіточку".

Софі, школа імені Отто Кюне, 12-й клас: "Наші правила дозволяють носити практично все, за винятком майок з оголеними плечима та глибоким декольте. І, звичайно, заборонено оголювати живіт та сідниці".

Ніклас, гімназія Рейн-Зіг, 10-й клас: "В нашій школі всі одягаються, як хочуть. Багато хто носить просто джинси з футболкою, влітку дівчата одягають шорти. Особисто я ходжу в школу в спортивних штанях".

Лаура, Католицька школа, 11-й клас: "Дрес-код моєї школи не дозволяє одягати щось вище колін. Заборонено одягати відкриті майки на тонких бретельках. Футболки мають повністю покривати плечі, а виріз може бути тільки круглим. Не можна носити речі, які оголюють живіт, а також спортивні штани. Якщо цих правил не дотримуватися, відправлять додому переодягатися. Навіть можуть намалювати фломастером на нозі, якої довжини мають бути шорти. Чи запропонують одягнути забуті кимось в школі речі, в яких доведеться ходити весь день".

Трістан, приватна школа в замку Хагерхоф, 10-й клас: "У нас в школі немає дрес-коду. Всі носять, що хочуть. Багато дітей носять дизайнерські речі. Учні можуть собі це дозволити, оскільки в нас приватна школа. Якщо не одягати дорогі речі - не будеш найкрутішим".