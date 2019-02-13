Шкільна освіта в Німеччині: божевілля, але із системою

Здавалось би, щоб після початкової школи перевести дитину до школи вищого рівня, достатньо заповнити кілька формулярів, підписати їх, і готово. Але не в Німеччині. Приготуйтеся до одіссеї. Своїм особистим досвідом ділиться авторка DW, американка Луїза Шефер:
Ми з моїми друзями-іноземцями часом жартуємо щодо сумнозвісної німецької бюрократії. "Навіщо робити просто, якщо можна все ускладнити?" - це стосується також освіти. Мій друг австралієць каже: "Потрібно захистити дисертацію, щоб розібратися в німецькій державній шкільній системі".
Прийняти правильне рішення
У Німеччині 16 федеральних земель, і в кожній з них саме земельний, а не федеральний уряд, регулює систему шкільної освіти. Як результат, спільного між школами в різних федеральних землях небагато, хіба що той факт, що після чотирьох років початкової школи дитина повинна перейти до школи вищого рівня. До речі, в Берліні та федеральній землі Бранденбург початкова школа триває на два роки довше.
Коли у вересні дитина йде до четвертого класу, для батьків розпочинається час великих роздумів, який триває до лютого: як для сина чи доньки обрати найкращу школу.
У більшості федеральних земель Німеччини початкова школа триває чотири роки
Чи не щосуботи батьки разом з дітьми відвідують ту чи іншу школу, де проходять дні відкритих дверей. Сім'ї розглядають класні кімнати, батьки спілкуються з учнями й вчителями, щоб зрозуміти, чи зможе їхня дитина добре адаптуватися до нового середовища. Звичайно, усе це потребує багато часу. Іноді батьки почуваються ніби на розпродажі у величезному супермаркеті: звідусіль привабливі пропозиції, але яку з них обрати? Чесно кажучи, іноді хочеться просто все кинути й втекти.
У лютому настає час прийняття рішення: учні отримують табелі за перше півріччя, а батьки - характеристику класного керівника з порадою, до школи якого типу варто далі віддати дитину. Залишається остаточно обрати школу й сподіватися, що в бажаному навчальному закладі знайдеться вільне місце для дитини.
Шкільна ієрархія
Німецька шкільна система має ієрархічну структуру й змушує школярів дуже рано обирати певний напрямок розвитку. Я живу у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де існує трискладова система шкіл вищого рівня. В гімназіях (Gymnasium), як правило, навчаються діти, котрі можуть похвалитися гарною успішністю, переважно мають заможних батьків.Мета гімназії - підготувати дитину до отримання в подальшому вищої освіти. В реальних школах (Realschule) навчаються діти, які матимуть усі шанси стати, наприклад, чиновниками. І насамкінець, в основних школах (Hauptschule) навчаються майбутні робітники й ремісники. Крім того, існують школи змішаних типів: загальна (Gesamtschule) й громадська (Gemeinschaftsschule).
Більшість німецьких батьків насправді почувають гордість і полегшення, якщо їхня дитина отримує рекомендацію до гімназії. Попри це, мені здається, що в 4 класі дітям зарано приймати рішення щодо спеціалізованого освітнього спрямування. Незважаючи на те, що моя донька має направлення до гімназії, я вважаю, що в 5 класі їй ще зарано туди йти.
Цікаво, куди порадить учителька віддати дитину після початкової школи?
Зарано для змін
Зараз моя донька відвідує початкову школу в Кельні - і це схоже на казку. Коли я забираю її та сина, діти поливають петунії або граються на шкільному подвір’ї десь поміж величезних старих дерев. Неподалік бігають вівці й курчата. На перервах діти можуть випустити на волю свою активну енергію. Але крім цього вони пізнають, що таке емпатія й взаємодопомога: в їхніх класах також є діти з інвалідністю, яких треба підтримувати. І все це в державній школі на околиці мільйонного міста.
Такою є звичайно далеко не кожна школа. Але хто б не хотів, аби його діти в ніжному десятирічному віці й надалі відвідували саме таку школу? Чому діти повинні вже наступного року ходити до школи разом з п'ятнадцяти-шістнадцятирічними підлітками? Я виросла в США, де лише після середньої школи (Middle School) (6-8 клас) чи підготовчої старшої школи (Junior High School) (7-8 клас) йшли до старшої школи (High School) (9-12 класи).
У початковій школі йдеться не лише про навчання...
Чому мої діти не можуть лишатися в початковій школі до 6 класу - як у Берліні? І в багатьох інших країнах світу? "В 4 класі діти хочуть просто гратися, а не думати про те, яку школу обрати далі", - каже вчителька моєї доньки. Чимало інших вчителів теж поділяють цю думку.
Так само вважають і в Профспілковому об'єднанні виховання й науки (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft), яке розташоване у Франкфурті-на-Майні. "Дев'ятирічний вік - це зарано, щоб визначати свій подальший освітній шлях", - зауважив один з представників цього об'єднання на сторінках газети "Die Welt":
У Берліні й федеральній землі Бранденбург цю проблему зрозуміли давно. "Ми запровадили шестирічну початкову школу, аби діти могли довше залишатися й учитися разом", - пояснила речниця берлінського уряду Беате Штоферс (Beate Stoffers), яка відповідає за питання освіти.
Найкраще рішення?
Для себе я вже прийняла рішення: мою доньку (а через рік і мого сина) я віддам до загальної школи (Gesamtschule), щоб уникнути цього розподілу на гімназію, реальну та основну школу. Цей вид навчання здається мені найбільш справедливим і нагадує старшу школу (High School) в США, до якої ходила і я. Моя донька, якщо захоче, може і в загальній школі здобути атестат зрілості (Abitur); але для неї відкриті й інші шляхи.
Дітям потрібен час для розвитку своїх здібностей
Я впевнена, що це найкраще рішення. Навіть незважаючи на те, що школа розташована не на сусідній вулиці, а в геть іншому районі міста, куди потрібно їхати автобусом 40 хвилин. Далеко, як для 10-річної дитини. Але я знаю, що моя чудова розумна донька здолає шлях до нової школи. І, можливо, знайде там хороших вчителів, які допомагатимуть їй.
І все-таки: чому в Німеччині має бути так складно знайти правильну школу?
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Особливості шкільної системи в Німеччині
Від малюка до підлітка
До шести років діти ходять у дитячий садок. Потім вони зобов'язані відвідувати школу щонайменше до 15 років - до 9 чи 10 класу, залежно від федеральної землі. Навчання вдома можливе лише як виняток, наприклад, у разі тяжкої хвороби.
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Особливості шкільної системи в Німеччині
Початкова школа (Grundschule)
Перший день у школі батьки намагаються "підсолодити", кладучи до "шкільних кульків", які діти отримують у подарунок, багато смаколиків. Але далі на дітей чекає "серйозне життя". Освітню систему Німеччини регулює не федеральний уряд, а уряди окремих федеральних земель. У більшості земель діти ходять до початкової школи чотири роки (в Берліні навіть шість), перш ніж перейти до школи вищого рівня.
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Особливості шкільної системи в Німеччині
За порадою вчителя
Перед тим, як дитина закінчить початкову школу, вчителі радять, до школи якого типу краще далі віддати учня: до гімназії (Gymnasium), загальної (Gesamtschule), реальної (Realschule) чи основної школи (Hauptschule). Часто батьки, однак, лише уважно вислуховують пораду вчителя, але дитину віддають до старшої школи такого типу, який самі вважають за найкращий для свого чада.
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Особливості шкільної системи в Німеччині
Гімназія (Gymnasium)
Гімназія готує дітей до навчання в університеті. Навчання триває до 12-го або в залежності від федеральної землі 13-го класу. В одинадцятому класі учні, як правило, вибирають дві-три дисципліни для поглибленого вивчення. Але це означає звуження профілю: учні гімназії отримують багатосторонню освіту. Атестат зрілості (Abitur) надає випускнику право на вступ до будь-якого вишу.
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Особливості шкільної системи в Німеччині
Реальна школа (Realschule)
У більшості земель навчання в реальній школі триває з 5 до 10 класу. Програма майже така сама, як у гімназії, але менше іноземних мов. Учнів готують до професійних шкіл. Крім того, вони мають право пройти дворічне навчання для роботи держслужбовцем. Учні з високою успішністю також можуть отримати атестат зрілості (Abitur), проте для цього їм доведеться перейти до гімназії чи загальної школи.
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Особливості шкільної системи в Німеччині
Основна школа (Hauptschule)
Основна школа дає неповну середню освіту. Навчання триває до дев'ятого класу. Програма майже така сама, як у школах вищих рівнів, проте темп навчання тут повільніший. До програми входять курси практичного спрямування, які готують учнів до подальшого навчання в професійних освітніх закладах. Після закінчення основної школи учні звичайно можуть перейти до реальної школи, загальної школи чи гімназії.
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Особливості шкільної системи в Німеччині
Загальна школа (Gesamtschule)
Загальні школи поширились у Німеччині в 1970-х роках як альтернатива трискладовій шкільній системі - гімназія, реальна й основна школа. Ці три типи школи інтегровані в загальній школі під одним дахом. Учні можуть отримати атестат зрілості після 13 класу, як в гімназії, або розпочати професійну підготовку після 9 чи 10 класу.
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Особливості шкільної системи в Німеччині
Боротьба за бажані місця
Нині в Німеччині майже половина школярів після початкової школи йде до гімназії. Зростає популярність і загальної школи, адже тут від учнів не вимагають одразу зробити вибір стосовно свого майбутнього - вища освіта чи робоча спеціальність. У великих містах попит на загальну школу вже перевищив пропозицію: так, у Кельні в 2018 році загальні школи були змушені відмовити приблизно 1000 кандидатів.
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Особливості шкільної системи в Німеччині
Період орієнтації
Якщо дитину прийняли до гімназії, це ще не гарантія, що вона її завершить. 5 і 6 класи гімназії вважаються орієнтаційними: якщо учню складно опанувати програму, вчителі можуть порадити перевести його до реальної чи основної школи. Водночас якщо учень реальної чи основної школи в 5 і 6 класах має високу успішність, він може відносно без проблем перейти до гімназії.
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Особливості шкільної системи в Німеччині
Різні федеральні землі, різні моделі
У різних федеральних землях - різна система: в Саксонії після початкової школи діти відвідують школу вищого рівня (Oberschule) (поєднання основної й реальної шкіл) або гімназію. В деяких землях також можна з 1 по 10 клас відвідувати громадську школу (Gemeinschaftsschule), яка є різновидом загальних шкіл. У Баварії з 2011 року замість старшої ввели середню школу (Mittelschule). Заплутатися легко.
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Особливості шкільної системи в Німеччині
Професійне училище (Berufsschule)
Після старшої й реальної шкіл учні продовжують навчання в професійному училищі. Тут теорія йде пліч-о-пліч з практикою, завдяки чому випускники стають затребуваними спеціалістами на ринку праці. Професійні школи тісно співпрацюють з фабриками й підприємствами, які пропонують проходження навчальної практики і є потенційними роботодавцями випускників.
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Особливості шкільної системи в Німеччині
Інклюзивне навчання
Діти з інвалідністю зазвичай відвідують спеціальні школи (Förder- und Sonderschulen), які пристосовані під їхні потреби. Критики вважають, що таким чином діти почуваються ізольованими в суспільстві. Тим часом деякі з цих дітей можуть відвідувати й звичайні школи. Водночас опоненти вказують, що через брак вчителів зі спеціальною освітою у звичайних школах діти не отримують відповідного піклування.
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Особливості шкільної системи в Німеччині
Розклад уроків, що постійно змінюється
Часом заняття закінчуються о 12:00, часом о 15:00 чи 16:00. Для батьків, які працюють, це справжній виклик. Лише деякі школи пропонують догляд за дітьми впродовж усього дня, коли учні після уроків можуть залишатися виконувати домашні завдання чи відвідувати різні гуртки.
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Особливості шкільної системи в Німеччині
Приватні школи - в меншості
Також у Німеччині є приватні навчальні заклади, як наприклад, вальдорфські школи, інтернати й школи, що фінансуються церквою. Але більшість дітей відвідують державні навчальні заклади. І не варто боятися: якість освіти висока також за межами приватних установ.
Автор: Луїза Шефер