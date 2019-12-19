Школи при лікарнях: як важкохворим дітям дають шанс на освіту (відео)

Ідея створити школи в лікарнях, або як їх називають "Школи супергероїв", виникла у Євгенії Смірнової, керівниці громадської організації Small Heart with Art. Їй добре знайоме відчуття, коли за вікном вирує життя, а в лікарні час ніби сповільнюється. У дитинстві вона багато хворіла. І найбільше хвилювалася не стільки за власне здоров’я, як за свою успішність у школі.

Рік тому міністерство освіти і науки разом з міністерством охорони здоров’я затвердили Положення про забезпечення навчання при лікарнях. Згідно з ним, у кожному обласному центрі та містах обласного значення має діяти школа в лікарні. Вчителів мають забезпечувати найближчі до лікувального закладу школи. Громадська організація Євгенії працювала над розробкою цього положення. Та Євгенія прагне більшого. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes: