Школа в Україні після карантину: можливі сценарії

Після подовження карантинних заходів в Україні до 24 квітня українські освітяни та батьки забили тривогу: як і коли продовжувати навчальний рік, адже учні та студенти через карантин не вчитимуться майже два місяці. Особливо хвилює це питання випускників. У них немає можливості підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, яке є обов'язковим для вступу у вищі навчальні заклади. "Після дев'ятого класу син вирішив вступати в коледж. Тому зараз потрібно готуватися до ДПА (державної підсумкової атестації. - Ред.). Син сам намагається робити математику, я йому диктую диктанти. Тренуємось самі, бо ж карантин. Тому припускаю, що здасть не дуже добре", - каже Павло Тисленко, тато дев'ятикласника однієї з київських гімназій.

Усе залежить від поширення коронавірусу

Ситуація ускладнюється тим, що до цього часу в Україні немає міністра освіти і науки. До 25 березня ця посада була вакантною, допоки прем'єр-міністр Денис Шмигаль не призначив виконувачкою обов'язків міністерки освіти і науки Любомиру Мандзій, яка до цього була заступницею попередньої міністерки Ганни Новосад. Після призначення Мандзій провела онлайнову пресконференцію і пояснила, як учні та студенти навчатимуться після закінчення карантину. "Наразі ми продовжуємо організовувати дистанційне навчання до 24 квітня. Але міністерство розробило два сценарії, які можливі, зважаючи на ситуацію з коронавірусом", - повідомила новопризначена в.о міністерки освіти і науки. За її словами, якщо карантин закінчиться в квітні і діти знову сядуть за парти, то всі вчитимуться до кінця травня, як і передбачено навчальним планом. Але є варіант швидкого поширення коронавірусу, коли актуальним буде один зі сценаріїв.

Сценарій "оптимістичний"

Перший сценарій передбачає, що карантин завершується наприкінці травня. За такої умови школярі вчитимуться в червні, і першого липня закінчиться навчальний рік у всіх, окрім одинадцятикласників. "Ми знайдемо можливість опрацювати ще раз матеріал, який зараз вчимо дистанційно, узагальнити, діагностувати ситуацію з вивчення кожної окремої теми кожним окремим учнем і підсумувати вивчене. В законодавстві передбачено, що навчальний рік в Україні закінчується першого липня", - сказала Мандзій. За її словами, випускники також вчитимуться до кінця червня. В останній тиждень червня у них почнеться зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке закінчиться орієнтовно в середині липня. Після цього на початку серпня розпочнеться вступна кампанія. "Навчальний рік для випускників закінчиться тоді, коли вони отримають документ про освіту", - наголошує посадовиця.

Сценарій "песимістичний"

Другий сценарій розроблений міністерством освіти і науки з урахуванням того, що карантин триватиме до кінця липня. Якщо це буде українською реальністю, то усі учні, окрім одинадцятикласників, закінчують дистанційне навчання наприкінці травня та отримують відповідні документи. У 2020-2021 навчальному році перший місяць навчання буде коригуючим. Вчителі повинні будуть здійснити зріз знань, ідентифікувати теми, за якими є пробіли, та компенсувати їх упродовж першого місяця навчання.

За умов другого сценарію для учнів 11-го класу ЗНО стартуватиме в середині серпня і закінчиться до середини вересня. Вступна кампанія завершиться до середини жовтня, а навчання перших курсів у вишах розпочнеться на початку листопада. Навчання решти курсів розпочнеться з 1 вересня. "У будь-якому випадку для випускників ми зможемо провести пробне ЗНО. Коли саме воно буде, залежатиме від того, коли закінчиться карантин в Україні", - зауважила в.о міністерки.

Також 15 квітня буде оприлюднено онлайн пробне ЗНО з усіма необхідними поясненнями. Учасники також зможуть потренуватися, отримавши онлайн тестовий зошит. Однак напередодні тестування всім, хто зареєструвався і заплатив за послугу, буде надано можливість скласти пробне тестування очно. Дата проведення пробного ЗНО залежить від тривалості карантину. При цьому за будь-яких умов державна підсумкова атестація (ДПА) для учнів четвертих та дев'ятих класів проводитися не буде через тривалий карантин.

Студенти складатимуть заліки онлайн

За обох сценаріїв для студентів вищих навчальних закладів невипускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувалось. В МОН вирішили, що екзаменаційно-залікові сесії університети можуть провести дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. У випадку, якщо обов'язкову аудиторну роботу студенти не можуть виконати дистанційно, навчальний заклад має перенести її на наступний навчальний рік. Для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити також проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації осіб, що здобувають ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук.

Експерт групи реформування системи освіти Реанімаційного пакета реформ Володимир Бахрушин вважає, що розроблені міністерством сценарії є цілком реалістичними і краще реалізовувати їх, аніж скасувати результати всього навчального року через тривалий карантин. "Є ймовірність, що діти не вчитимуться 3-4 місяці, але відміняти весь навчальний рік не можна, оскільки тоді всі учні мають залишатися на ще один рік навчання. Це економічно невиправдано. Довчитися можна влітку", - переконаний Володимир Бахрушин.

Він вказує на те, що через слабку технічну підготовку деяких шкіл, зокрема в сільських районах, учні не мають можливості навчатися дистанційно. Тому, на його думку, провідні українські телеканали повинні виділити час для трансляції таких відеоуроків, аби діти змогли закінчити навчальний рік. Телеканал "Рада" спільно з міністерством освіти і науки вже запустив щоденну телетрансляцію безкоштовних відеоуроків та онлайн-курсів. Таким чином держава хоче забезпечити можливості для дистанційного навчання на період карантину. Окрім того, телеканал "Київ" теж проводить трансляції уроків, а радіо "Культура" - читання творів світової класики в перекладі Максима Рильського. Онлайн-уроки проводяться з дисциплін, з яких учні складатимуть ЗНО.

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