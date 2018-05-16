Шкарпетки під сандалії - моветон чи модний тренд?

Білі шкарпетки під дірчасті сандалії плюс шорти - так німецькі туристи (як правило, люди у віці) нерідко розгулюють вулицями інших країн. Через це вони завжди були об'єктом жартів і глузувань. Але зараз такий "наряд" - шкарпетки з сандалями - несподівано стали трендом.

Сюрприз у стародавній гробниці

До речі, чи справді манера носити шкарпетки з сандаліями пішла від німців? На сторінці "Шкарпетки під сандалії" у "Вікіпедії" (вона, між іншим, не тільки англійською, а також українською) йдеться, що перше документально підтверджене свідчення одягання шкарпеток під сандалії виявили під час археологічних розкопок в Англії, у Північному Йоркширі. Археологи знайшли там залишки однієї сандалії приблизно 2000-річної давності, і носив її тоді в поєднанні зі шкарпетками римський громадянин (римляни тоді захопили частину Британії).

Давньоєгипетські шкарпетки - експонат з колекції Музею Вікторії і Альберта в Лондоні

А в одній стародавній гробниці в Єгипті були знайдені двопалі шкарпетки, які також носили з сандаліями. Імовірно їх зв'язали в IV-V столітті. Як розповіла історик моди, професор Університету прикладних наук Гамбурга Бірґіт Гаазе (Birgit Haase), шкарпетки з сандаліями носили в XV сторіччі і японці. Так звані шкарпетки табі з роздільним великим пальцем стали традиційним одягом, їх носять і чоловіки, і жінки. Такі шкарпетки є частиною парадного одягу, в який одягаються, наприклад, для участі в чайній церемонії.

А от у національних костюмах німців шкарпетки не передбачені. Єдиний виняток - чоловічий національний баварський костюм, що складається з сорочки й коротких, до колін, шкіряних штанів "ледергозе", які обов'язково одягають зі шкарпетками або гольфами. А що стосується німецьких туристів, які прогулюються на відпочинку в тенісних шкарпетках і сандаліях, то вони таким чином, ймовірно, просто хочуть себе почувати максимально комфортно - як у капцях вдома, припускає в бесіді з DW очільниця відділу моди онлайн-видання журналу Vogue Germany Лена Земанн (Lena Sämann).

Комфортно та практично

За словами Лени Земанн, німці завжди відчували слабкість до зручних функціональних речей. І ортопедичні сандалії з бавовняними шкарпетками тут - як раз те, що потрібно: шкарпетки захищають від бруду і пилу, та й ноги, завдяки такому захисту, не натреш.

Взуття від Birkenstock

Один з найвідоміших у світі брендів профілактичного та ортопедичного взуття для всієї родини - німецька компанія Birkenstock, була заснована в 1774 році чоботарем Йоганном Адамом Біркенштоком (Johann Adam Birkenstock). Ця фірма завжди приділяла увагу ортопедичним властивостям взуття. У 1945 році її фахівці розробили модель шльопанців на корковій підошві. А перша модель, що стала прототипом популярних сьогодні в усьому світі сандалій Birkenstock, з'явилася в 1964 році.

Взуття Birkenstock отримало культовий статус завдяки дизайнерці зі США Марго Фрейзер. У 1966 році, після відвідування курорту в Німеччині, вона привезла з собою супер-зручні сандалії Birkenstock і почала продавати їх у Каліфорнії. Це взуття мало надзвичайний попит. Особливо його полюбляли хіпі. Таким чином у 1980-х роках минулого століття Марго Фрейзер вже заробляла на сандаліях мільйони.

До речі, і в США є любителі одягатися в сандалії зі шкарпетками. Найбільше їх на заході країни. Над цим феноменом навіть жартували в американському комедійному серіалі "Портланд". Поєднання шкарпеток із сандаліями було зведено в абсолют також завдяки незліченним мемам.

Коли несмак у тренді

Останнім часом набула популярності ще одна модель ортопедичних сандалій на корковій підошві - Wörishofer. Цей бренд було засновано в 1940-х роках у баварському курортному містечку Бад-Верісгофен. Знаменитими сандалії стали після того, як у 2010 році в них "засвітилися" голлівудські зірки Кірстен Данст і Меггі Джилленхол. Сандалії Wörishofer потрапили тоді в список "найпотворніших" моделей взуття, де вже фігурувала продукція брендів Birkenstock, Crocs і Ugg Boots. Але включення до цього реєстру зробило всім добру послугу: і Wörishofer, і Birkenstock, і Crocs, і Ugg Boots несподівано стали супермодними.

Ще одна культова модель сандалій - Adilette, продукт німецького бренду спортивного одягу, взуття та інвентарю Adidas. ЇЇ розробили у 1963 році, відповідно до побажань спортсменів, які не хотіли ходити в роздягальні і душовій босоніж. Сьогодні в пантовлях Adilette на ортопедичній гумовій підошві зі смугастим верхом ходять і на пляж, і містом, причому нерідко в поєднанні зі шкарпетками. Переважно, це хіпстери.

"У Берліні на кожному кроці можна побачити хлопців, які виглядають, як клони типових німецьких туристів з минулого - в коротких штанях, рибальських капелюхах, тенісних шкарпетках і сандаліях", - сміється Лена Земанн.

Сьогодні в сандаліях і шкарпетках дефілюють по подіуму навіть топ-моделі, що демонструють новинки від лейблів Miu Miu, Wood Wood, Vetements. Не відстають від тренду і суперзірки - канадський музикант Джастін Бібер, американський репер Tyler the Creator, американська актриса, продюсер і модельєр Мері-Кейт Олсен, британська співачка M.I.A.