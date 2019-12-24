Шкарлет розповів, коли почнеться навчання в українських вишах

Навчання вукраїнських закладах вищої освіти для студентів старших курсів почнеться з 1 вересня, а для першокурсників бакалаврату та магістратури - з 15 вересня. Про це у вівторок, 4 серпня, заявив виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Але заклад вищої освіти може прийняти (рішення про початок навчання - Ред.) з будь якої (дати - Ред.)", - додав він, повідомляє агенція "Укрінформ".

Шкарлет додав, що освітній процес розпочинатиметься відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо розподілу країни на чотири карантинні зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону".

Виші у "червоній" зоні будуть на карантині

Згідно з постановою уряду України, у вишах, що розташовані в червоній зоні, навчальний процес проводитися не може. У "помаранчевій" зоні навчання дозволено проводити тільки для груп до 20 осіб.

Як повідомлялося, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила регіони за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції. До "червоної" зони було віднесено Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.