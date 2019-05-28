Шимків: У ситуаційній кімнаті АП не було серверів з інформацією

У ситуаційній кімнаті в Адміністрації президента (АП) України не було серверів, на яких би зберігалася інформація. Про це написав колишній заступник голови АП Дмитро Шимків на своїй сторінці на Facebook у середу, 29 травня.

"Архітектура ситуаційної кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною, та іншими екранами. Головна роль відеосервера - це виведення різних джерел відео на об'єднаний простір відеоекранів", - написав колишній чиновник.

Таким чином Шимків відповів на заяву новопризначеного секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександра Данилюка. Останній напередодні, 28 травня, продемонстрував на своєму відео, викладеному на Facebook, приміщення, яке раніше слугувало ситуаційною кімнатою в АП, з порожніми стінами та порожньою серверною стійкою. Данилюк стверджує, що з ситуаційної кімнати президента нібито зникли монітори, техніка й сервери з секретною інформацією.

"Виходячи з опублікованого відео, для відновлення роботи кімнати потрібні лише екрани та відеосервер. За таким концептом все може й далі працювати, бо підлога, стеля і стіни цілі разом із вмонтованими кабелями, а отже цілі системи захисту інформаційного простору та взаємодії", - стверджує Шимків.

Екс-заступник голови АП також нагадав, що головна ситуаційна кімната розташована в РНБО, а не в АП.

Сервери від ЦВК та НБУ

Раніше колишній прес-секретар президента Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив, що вся техніка з ситуаційної кімнати адміністрації президента була орендована на кошти самого Порошенка і тепер її повернули власнику. Секретної інформації на орендованих серверах, за його словами, не було.

Натомість у вересні 2018 року Шимків розповідав у інтерв'ю виданню "Українська правда", що обладнання для ситуаційної кімнати - "великі сервери" - на запит АП надали, зокрема, Центральна виборча комісія (ЦВК) та Національний банк України (НБУ).

"У чому зміст ситуаційної кімнати? На багатьох різних екранах виводиться інформація. Ви одразу бачите стан справ. Люди все обговорюють, а на екранах є цифри, факти, оперативна інформація і так далі. Це значно збільшує ефективність прийняття рішень", - зазначив тоді екс-чиновник.

Дмитро Шимків працював заступником голови АП у 2014-2018 роках.