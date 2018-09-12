 Шеф контррозвідки ФРН змушений відповідати за свої слова у комітетах Бундестагу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Шеф контррозвідки ФРН змушений відповідати за свої слова у комітетах Бундестагу

Керівник Федерального відомства із охорони конституції Ганс-Ґеорґ Маасен пояснив німецьким депутатам, чому він сумнівався у тому, що в Хемніці були "облави" на мігрантів.

Відставка Гансу-Ґеорґу Маасену не загрожує

Відставка Гансу-Ґеорґу Маасену не загрожує

Керівник німецького Федерального відомства із охорони конституції Ганс-Ґеорґ Маасен (Hans-Georg Maaßen) у середу, 12 вересня, змушений був пояснювати свої слова щодо подій у Хемніці на засіданні двох комітетів Бундестагу - із контролю за діяльністю спецслужб та з внутрішніх справ. Засідання комітетів відбувалося у закритому режимі.

DW.COM

Ганс-Ґеорґ Маасен на вимогу Горста Зеегофера надіслав до МВС ФРН звіт щодо подій у Хемніці. Раніше керівник спецслужби висловив сумніви, що у місті мали місце "облави" на мігрантів. (10.09.2018)

Зустрічі глави спецслужби Німеччини Ганса-Ґеорґа Маасена з лідерами правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" викликали критику в Бундестазі. (12.08.2018)

Слова Маасена в інтерв'ю виданню Bild минулого тижня стосовно сумнівів у тому, що в Хемніці, як повідомляли ЗМІ, мали місце "облави" на мігрантів, а також в автентичності відео з переслідуванням мігрантів отримали широкий резонас в Німеччині та стали приводом для закликів щодо його відставки з посади. Ці слова також суперечили оцінці подій канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel). Шеф німецької контррозвідки також змушений був надати письмовий звіт щодо своєї оцінки подій у місті міністру внутрішніх справ Горсту Зеегоферу (Horst Seehofer) та відомству федерального канцлера.

Утім, відставки Маасену, вочевидь, вдасться уникнути. Як повідомили учасники засідання комітету із внутрішніх справ агентству dpa, Горст Зеегофер зазначив, що не бачить приводів для відставки Маасена. За його словами, Маасен "повністю переконливо аргументував" свою позицію. Також він привітав той факт, що керівник спецслужби висловив жаль з приводу не дуже вдалих висловлювань в інтерв'ю. При цьому Зеегофер похвалив роботу Маасена на посаді.

Раніше після засідання комітету із контролю за діяльністю спецслужб представник партії Християнсько-демократичний союз Армін Шустер (Armin Schuster) зазначив, що не бачить підстав для відставки Маасена. Утім, представники соціал-демократів, Лівої партії та Зелених стверджували, що пояснення Маасена їх не переконали.

Низку масових акцій у Хемніці спровокувало вбивство в ніч на 26 серпня місцевого жителя, в якому підозрюють мігрантів. Після нього в місті відбулися масові демонстрації за участі прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося, що мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві. Третій перебуває у розшуку.

Дивитись відео 02:23
Now live
02:23 хв

Чи контролює Кремль "рейхсбюргерів"? (29.08.2017)

Аудіо й відео до теми

Чи контролює Кремль "рейхсбюргерів"? (29.08.2017)  

Також за темою

Chemnitz Demonstration Pro Chemnitz

Керівник німецької спецслужби надав уряду звіт щодо подій у Хемніці 10.09.2018

Ганс-Ґеорґ Маасен на вимогу Горста Зеегофера надіслав до МВС ФРН звіт щодо подій у Хемніці. Раніше керівник спецслужби висловив сумніви, що у місті мали місце "облави" на мігрантів.

Hans-Georg Maaßen

Керівник спецслужби ФРН сумнівається у факті ксенофобських нападів у Хемніці 07.09.2018

Керівник контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що не володіє правдивою інформацією про цькування правими радикалами іноземців у Хемніці. Його висловлювання викликали хвилю критики.

Hans-Georg Maaßen

У ФРН глава спецслужби виправдовується за зустрічі з правими популістами 12.08.2018

Зустрічі глави спецслужби Німеччини Ганса-Ґеорґа Маасена з лідерами правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" викликали критику в Бундестазі.

Реклама

Докладно

Двом підсудним, які проходять у справі про вбивство Вороненкова, загрожує довічне ув'язнення

Суд у справі Вороненкова: доля підсудних в руках присяжних

У Києві суд почав розглядати справу вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Репортаж DW з зали суду. 

Ikea Einkaufswägen mit dem Logo (picture alliance/dpa/T. Hase)

IKEA відкриє магазин у Києві в 2019 році

Перший магазин в Україні шведська компанія планує відкрити у Києві наступного року. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  