Шеф контррозвідки ФРН змушений відповідати за свої слова у комітетах Бундестагу

Керівник німецького Федерального відомства із охорони конституції Ганс-Ґеорґ Маасен (Hans-Georg Maaßen) у середу, 12 вересня, змушений був пояснювати свої слова щодо подій у Хемніці на засіданні двох комітетів Бундестагу - із контролю за діяльністю спецслужб та з внутрішніх справ. Засідання комітетів відбувалося у закритому режимі.

Слова Маасена в інтерв'ю виданню Bild минулого тижня стосовно сумнівів у тому, що в Хемніці, як повідомляли ЗМІ, мали місце "облави" на мігрантів, а також в автентичності відео з переслідуванням мігрантів отримали широкий резонас в Німеччині та стали приводом для закликів щодо його відставки з посади. Ці слова також суперечили оцінці подій канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel). Шеф німецької контррозвідки також змушений був надати письмовий звіт щодо своєї оцінки подій у місті міністру внутрішніх справ Горсту Зеегоферу (Horst Seehofer) та відомству федерального канцлера.

Утім, відставки Маасену, вочевидь, вдасться уникнути. Як повідомили учасники засідання комітету із внутрішніх справ агентству dpa, Горст Зеегофер зазначив, що не бачить приводів для відставки Маасена. За його словами, Маасен "повністю переконливо аргументував" свою позицію. Також він привітав той факт, що керівник спецслужби висловив жаль з приводу не дуже вдалих висловлювань в інтерв'ю. При цьому Зеегофер похвалив роботу Маасена на посаді.

Раніше після засідання комітету із контролю за діяльністю спецслужб представник партії Християнсько-демократичний союз Армін Шустер (Armin Schuster) зазначив, що не бачить підстав для відставки Маасена. Утім, представники соціал-демократів, Лівої партії та Зелених стверджували, що пояснення Маасена їх не переконали.

Низку масових акцій у Хемніці спровокувало вбивство в ніч на 26 серпня місцевого жителя, в якому підозрюють мігрантів. Після нього в місті відбулися масові демонстрації за участі прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося, що мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві. Третій перебуває у розшуку.