 Шестеро осіб загинули в Італії внаслідок тисняви в нічному клубі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2018

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Новини

Шестеро осіб загинули в Італії внаслідок тисняви в нічному клубі

Внаслідок тисняви в італійському нічному клубі загинули шестеро осіб, десятки зазнали травм. Паніка зчинилася після того, як зловмисники використали в клубі перцевий балончик. Більшість загиблих - неповнолітні.

Рятувальники біля нічного клубу у Коринальдо

Рятувальники біля нічного клубу в Коринальдо

Унаслідок тисняви під час концерту в нічному клубі італійського міста Коринальдо, що поруч з Анконою, в суботу, 8 листопада, загинуло шестеро людей, ще десятки зазнали травм, інформує агенція AFP.

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Заборонені в Німеччині наркотики на кшталт марихуани, амфетамінів, екстазі та кокаїну, як показало опитування, активно вживаються відвідувачами нічних вечірок у клубах Берліна. Утім, репрезентативною вибірка не була. (08.02.2018)

Через паніку, хаос та тисняву під час перегляду фінального матчу Ліги Чемпіонів у Турині постраждали понад 1500 людей. Троє постраждалих отримали тяжкі травми. (04.06.2017)

Місцеві ЗМІ поінформували, що хаос зчинився після того, як хтось використав в клубі перцевий спрей. Повідомляється, що серед загиблих у тисняві було п'ятеро неповнолітніх і одна доросла жінка, що супроводжувала свою доньку. Ще 12 людей отримали серйозні травми.

Загалом у клубі перебувала тисяча людей. Після інциденту, який трапився о першій ночі за місцевим часом, поліція заарештувала вісім підозрюваних у розпиленні в клубі подразнюючої субстанції.

Як ми повідомляли раніше, у 2017 році під час масового перегляду фіналу Ліги чемпіонів у італійському Турині більше 1500 людей постраждали через спричинену панікою тисняву.

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Імовірно, паніку та хаос спровокував невдалий жарт. Близько 600 людей постраждали у тисняві.

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