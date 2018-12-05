Шестеро осіб загинули в Італії внаслідок тисняви в нічному клубі

Унаслідок тисняви під час концерту в нічному клубі італійського міста Коринальдо, що поруч з Анконою, в суботу, 8 листопада, загинуло шестеро людей, ще десятки зазнали травм, інформує агенція AFP.

Місцеві ЗМІ поінформували, що хаос зчинився після того, як хтось використав в клубі перцевий спрей. Повідомляється, що серед загиблих у тисняві було п'ятеро неповнолітніх і одна доросла жінка, що супроводжувала свою доньку. Ще 12 людей отримали серйозні травми.

Загалом у клубі перебувала тисяча людей. Після інциденту, який трапився о першій ночі за місцевим часом, поліція заарештувала вісім підозрюваних у розпиленні в клубі подразнюючої субстанції.

Як ми повідомляли раніше, у 2017 році під час масового перегляду фіналу Ліги чемпіонів у італійському Турині більше 1500 людей постраждали через спричинену панікою тисняву.