Шестеро осіб загинули в Італії внаслідок тисняви в нічному клубі

Внаслідок тисняви в італійському нічному клубі загинули шестеро осіб, десятки зазнали травм. Паніка зчинилася після того, як зловмисники використали в клубі перцевий балончик. Більшість загиблих - неповнолітні.
Унаслідок тисняви під час концерту в нічному клубі італійського міста Коринальдо, що поруч з Анконою, в суботу, 8 листопада, загинуло шестеро людей, ще десятки зазнали травм, інформує агенція AFP.
Місцеві ЗМІ поінформували, що хаос зчинився після того, як хтось використав в клубі перцевий спрей. Повідомляється, що серед загиблих у тисняві було п'ятеро неповнолітніх і одна доросла жінка, що супроводжувала свою доньку. Ще 12 людей отримали серйозні травми.
Загалом у клубі перебувала тисяча людей. Після інциденту, який трапився о першій ночі за місцевим часом, поліція заарештувала вісім підозрюваних у розпиленні в клубі подразнюючої субстанції.
Як ми повідомляли раніше, у 2017 році під час масового перегляду фіналу Ліги чемпіонів у італійському Турині більше 1500 людей постраждали через спричинену панікою тисняву.