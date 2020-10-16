Шедеври мікрофотографії (фотогалерея)

Ласкаво просимо до світу мікрофотографії. Починаючи від 1975 року, журі конкурсу Nikon Small World відзначає найкращі фото, зроблені за допомогою мікроскопічної техніки. У добірці DW - перша десятка переможців 2020 року.
Дивовижний світ мікрофотографії
1 місце. Риба даніо-реріо
Здається, начебто художник пензлем акуратно вивів і розмалював кожну луску на спині цієї риби. Насправді це фотознімок риби даніо-реріо у чотирикратному збільшенні. На фото чітко видна блакитна луска й лімфатичні судини помаранчевого кольору. На цьогорічному конкурсі Nicon Small World ця світлина посіла перше місце.
Дивовижний світ мікрофотографії
2 місце. Ембріон риби-клоуна
На цьому знімку фотограф задокументував розвиток ембріону риби-клоуна - перший день, третій день (ранок і вечір), п'ятий та дев'ятий дні. Усі мальки цієї риби спочатку мають чоловічу стать. Лише з часом деякі з них перетворюються на самок. Десятикратне збільшення.
Дивовижний світ мікрофотографії
3 місце. Равлик
…точніше різнобарвний язик равлика, так звана радула. Особливість цього органу в малюсків полягає в тому, що він діє як терка. На ньому розташовані численні хітинові зуби. За допомогою радули малюски можуть зішкрібати з поверхні поживу, дрібнити та затягувати її до пащі. 40-кратне збільшення.
Дивовижний світ мікрофотографії
4 місце. Сяючі спори грибів
Грибниця - вегетативне тіло грибів - складається з тонких ниткоподібних гіфів та спор. 63-кратне збільшення.
Дивовижний світ мікрофотографії
5 місце. Нічний метелик
Ці нічні метелики (Agrotis infusa), яких ще називають метелики-богонги, водяться в Австралії та здатні долати тисячі кілометрів у повній темряві, орієнтуючись при цьому за допомогою магнітного поля Землі. П'ятикратне збільшення.
Дивовижний світ мікрофотографії
6 місце. Хебе
Хебе - цей рід рослин із родини подорожникових, названий на честь грецької богині юності. Найчастіше ця рослина зустрічається в Новій Зеландії. На фото в десятикратному збільшенні зафіксований пилок хебе.
Дивовижний світ мікрофотографії
7 місце. Білкові внутрішньоклітинні структури
Мікротрубочки (на знімку - помаранчевого кольору) є білковими внутрішньоклітинними структурами, які відіграють роль скелета клітини. Клітинне ядро має на знімку бірюзовий колір. 63-кратне збільшення.
Дивовижний світ мікрофотографії
8 місце. Маленький хамелеон
Ембріон хамелеона. Він потребує для розвитку багато часу, у деяких видів цей процес займає понад два місяці. Але після вилуплення подальший розвиток відбувається вже швидко. 10-кратне збільшення.
Дивовижний світ мікрофотографії
9 місце. Гіпокамп
Так виглядають зв'язки між нервовими клітинами гіпокампу. Це частина лімбічної системи головного мозку, яка є головним центром під час переходу короткочасної пам'яті в довготривалу. Це одне з небагатьох місць головного мозку, де утворюються нові нейрони. 63-кратне збільшення.
Дивовижний світ мікрофотографії
10 місце. Дафнія
Велика дафнія - морська блоха, знята великим планом. 10-кратне збільшення.
Автор: Ганна Фукс
Дивовижний світ мікрофотографії
1 місце. Риба даніо-реріо
Здається, начебто художник пензлем акуратно вивів і розмалював кожну луску на спині цієї риби. Насправді це фотознімок риби даніо-реріо у чотирикратному збільшенні. На фото чітко видна блакитна луска й лімфатичні судини помаранчевого кольору. На цьогорічному конкурсі Nicon Small World ця світлина посіла перше місце.
Дивовижний світ мікрофотографії
2 місце. Ембріон риби-клоуна
На цьому знімку фотограф задокументував розвиток ембріону риби-клоуна - перший день, третій день (ранок і вечір), п'ятий та дев'ятий дні. Усі мальки цієї риби спочатку мають чоловічу стать. Лише з часом деякі з них перетворюються на самок. Десятикратне збільшення.
Дивовижний світ мікрофотографії
3 місце. Равлик
…точніше різнобарвний язик равлика, так звана радула. Особливість цього органу в малюсків полягає в тому, що він діє як терка. На ньому розташовані численні хітинові зуби. За допомогою радули малюски можуть зішкрібати з поверхні поживу, дрібнити та затягувати її до пащі. 40-кратне збільшення.
Дивовижний світ мікрофотографії
4 місце. Сяючі спори грибів
Грибниця - вегетативне тіло грибів - складається з тонких ниткоподібних гіфів та спор. 63-кратне збільшення.
Дивовижний світ мікрофотографії
5 місце. Нічний метелик
Ці нічні метелики (Agrotis infusa), яких ще називають метелики-богонги, водяться в Австралії та здатні долати тисячі кілометрів у повній темряві, орієнтуючись при цьому за допомогою магнітного поля Землі. П'ятикратне збільшення.
Дивовижний світ мікрофотографії
6 місце. Хебе
Хебе - цей рід рослин із родини подорожникових, названий на честь грецької богині юності. Найчастіше ця рослина зустрічається в Новій Зеландії. На фото в десятикратному збільшенні зафіксований пилок хебе.
Дивовижний світ мікрофотографії
7 місце. Білкові внутрішньоклітинні структури
Мікротрубочки (на знімку - помаранчевого кольору) є білковими внутрішньоклітинними структурами, які відіграють роль скелета клітини. Клітинне ядро має на знімку бірюзовий колір. 63-кратне збільшення.
Дивовижний світ мікрофотографії
8 місце. Маленький хамелеон
Ембріон хамелеона. Він потребує для розвитку багато часу, у деяких видів цей процес займає понад два місяці. Але після вилуплення подальший розвиток відбувається вже швидко. 10-кратне збільшення.
Дивовижний світ мікрофотографії
9 місце. Гіпокамп
Так виглядають зв'язки між нервовими клітинами гіпокампу. Це частина лімбічної системи головного мозку, яка є головним центром під час переходу короткочасної пам'яті в довготривалу. Це одне з небагатьох місць головного мозку, де утворюються нові нейрони. 63-кратне збільшення.
Дивовижний світ мікрофотографії
10 місце. Дафнія
Велика дафнія - морська блоха, знята великим планом. 10-кратне збільшення.
Автор: Ганна Фукс
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Автор: Сара Хакл
Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020
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Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020
Внутрішні демони "Печери"
Марія Кокунова (Росія). Близько чотирьох років провела Марія зі своєю родиною фактично в ізоляції від зовнішнього світу - у сільському будинку. Однак, за її словами, "замість комфортного існування і насолоди материнством вона стикнулась зі зростанням тривоги, страхом смерті та іншими "внутрішніми демонами". Про це вона розповідає в серії "Печера". Категорія "Відкриття". Перше місце.
Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020
Архітектура для зимового рибальства
Сандра Хербер (Канада). Ця серія фотографій демонструє тимчасові будиночки, зведені любителями зимової рибалки на озері Вінніпег. Найохочіше тут ловлять судака, щуку та озерного осетра. Категорія "Архітектура". Перше місце.
Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020
Наче справжні
Дідьє Бізе (Франція). Це не справжні діти, а силіконові ляльки, вироблені з максимальним реалізмом і в натуральний розмір. Кажуть, що вони допомагають підготуватися до материнства. Категорія "Документальна фотографія". Друге місце.
Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020
Робот замість людини?
Алессандро Гандольфі (Італія). Фоторгаф обрав дуже незвичну тему, розповівши про те, як наука та науковці намагаються подолати тлінність людського життя. Серед багатьох об'єктів - і цей японський робот-гуманоїд. Категорія "Натюрморт". Перше місце.
Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020
Біда з нафтою
Робін Гінш (Німеччина). Німецький фотограф назвав свою серію Wahala - "Біда". Вона демонструє, до яких страшних наслідків для природи та людини призводить видобуток нафти й газу вздовж ріки Нігер в Африці. У категорії "Довкілля", новій у конкурсі, ця серія посіла перше місце.
Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020
Шляхи України
Саша Маслов (Україна). Фотограф, який народився і виріс у Харкові, останніми роками живе переважно в Нью-Йорку й часто публікується в американських журналах. Його спеціалізація - портрет. Серія, яку відзначило журі Sony Photography World Awards, розповідає про співробітниць української залізниці. Категорія "Портрет". Третє місце.
Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020
Реслінг у Сенегалі
Анхель Лопес Сото (Іспанія). Реслінг - спортивне борцівське шоу. У Сенегалі реслінг навіть більш популярний за футбол. Серія присвячена борцям та їхнім тренуванням у Дакарі. Категорія "Спорт". Перше місце.
Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020
Панголіни в небезпеці
Брент Стіртон (Південна Африка). Він назвав свою серію "Панголіни в небезпеці". Цих ссавців залишилося у світі зовсім небагато. На них полюють браконьєри - заради м'яса та лушпиння, якому приписують лікарські властивості. Категорія "Світ природи і дикі тварини". Перше місце.
Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020
Невеселі вихідні
Хашем Шакері (Іран). Так ці 12-річні дівчата проводять вихідні. Невесело. Їхні родини вимушені були залишити Тегеран через те, що жити в ньому стало надто дорого, і перебратись до спального району міста-супутника за 30 кілометрів від столиці Ірану. Категорія "Відкриття". Друге місце.
Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020
Зникле озеро
Флоріан Руїз (Франція). Його мотив - отруєна пустеля на місці, де колись було озеро Лобнор. Висохле озеро використовували в Китаї як полігон для випробувань атомної зброї. Категорія "Пейзаж". Друге місце.
Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020
Між світом і святинею
Ронні Бенерт (Німеччина). Німецький фотограф знімав храми в Японії, і ця серія називається "Торії". Ці ритуальні ворота без стулок перед входом в святилища - межа між світським і божественним просторами. Категорія "Пейзаж". Перше місце.
Переможці фотоконкурсу Sony World Photography Awards - 2020
Рани Гонконгу
Чунь Мінь Ко (Китай, Гонконг). Цикл портретів учасників протестів проти спроб центральної влади в Пекіні остаточно прибрати до рук Гонконг. Фотограф назвав серію "Рани Гонконгу". Категорія "Документальна фотографія". Перше місце.
Автор: Єфім Шуман
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