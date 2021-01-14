 Швеція під час головування в ОБСЄ продовжить зусилля для врегулювання ситуації на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2021

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Швеція під час головування в ОБСЄ продовжить зусилля для врегулювання ситуації на Донбасі

Міністерка закордонних справ Швеції, що нині головує в ОБСЄ, перебуваючи з візитом у Києві, наголосила на важливості врегулювання ситуації на Сході України.

Міністерка закордонних справ Швеції і нова глава ОБСЄ Анн Лінде

Міністерка закордонних справ Швеції і нова глава ОБСЄ Анн Лінде

Швеція під час головування в ОБСЄ продовжить зусилля для врегулювання ситуації на Сході України. Про це заявила нинішня очільниця Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Одним із наших пріоритетів (...) буде захист системи європейської безпеки та підтримка політичного вирішення конфлікту, що відповідає принципам і зобов'язанням ОБСЄ, з повною повагою до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", - сказала Лінде на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у вівторок, 19 січня, у Києві.

Вона відзначила значне зменшення випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі. "Завдяки цьому повсякденне життя населення, яке проживає в цих районах, стало більш безпечним, і Україна за це заслуговує величезну подяку", - зазначила міністерка.

При цьому вона також висловила жаль, що минулого тижня в районі проведення ООС загинув один український військововий, і висловила співчуття його родині.

Крім того, Лінде пообіцяла відстежувати ситуацію з розміщенням спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні і тим, яких технічних засобів вони потребуватимуть, повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна".

"Я маю намір підтримувати міцний зв'язок із головою Спеціальної моніторингової місії в Україні для того, щоб ретельно відстежувати поточний стан, і де на сьогодні буде більша потреба розміщувати спостерігачів, і які засоби технічної підтримки для цього будуть потрібні", - сказала Лінде.

Вона зазначила, що наразі через обмеження, пов'язані з поширенням COVID-19, було скорочено кількість спостерігачів на території України. "Але ця нестача людських ресурсів була значною мірою компенсована представниками місії за рахунок розширення технічних можливостей і встановлення додаткових камер спостереження. Тому ми сподіваємося, що у такий спосіб можемо компенсувати цю наявну нестачу", - пояснила глава МЗС Швеції.

Крім того, вона зазначила, що наразі спостерігачі, які представляють СММ ОБСЄ, побічно відстежують події, які відбуваються в анексованому Росією Криму. "Це включає моніторинг діяльності, яка відбувається на пункті пропуску "Чонгар" і також на східному пункті пропуску "Каланчак". Останнім часом СММ посилила свою присутність у Херсонському регіоні, щоб відстежувати події, які відбуваються в окупованому Криму", - додала Лінде.

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна вдячна Швеції за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. "Ми вдячні Стокгольму за те, що під час головування Швеції в ОБСЄ в 2021 році питання збройної агресії Росії проти України як головного виклику для європейської безпеки залишатиметься в центрі уваги", - зазначив він. Кулеба додав, що в середу він і Лінде перебуватимуть на Донбасі, в районі проведення Операції об'єднаних сил.

Взаємодія для боротьби з COVID-19

Анн Лінде і Дмитро Кулеба також домовилися працювати над тим, щоб Євросоюз та Україна ефективно взаємодіяли в питаннях боротьби з пандемією COVID-19.

"Я подякував пані Лінде за те, що вона була одним з активних учасників підготовки та підписантів листа групи міністрів закордонних справ країн ЄС на адресу ЄС із проханням надати підтримку східним партнерам ЄС, зокрема Україні, в отриманні вакцини, яка є в розпорядженні ЄС. Ми обговорили детально це питання, і будемо і надалі працювати над тим, щоб ЄС та Україна ефективно взаємодіяли в питаннях боротьби з пандемією коронавірусу", - сказав він.

Нагадаємо, з 1 січня Швеція розпочала річне головування в ОБСЄ. Основна увага має бути зосереджена на трьох питаннях: правах людини, демократії та верховенстві права, сказала Анн Лінде.

Головування в ОБСЄ відбувається на ротаційній основі - щороку одна з 57 країн-учасниць передає естафету наступниці. Міністр закордонних справ відповідної держави є чинним головою ОБСЄ.  

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