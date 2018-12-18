Швейцарія продовжила замороження активів Януковича на 2019 рік

Федеральний уряд Швейцарії ще на один рік продовжив замороження активів колишнього президента України Віктора Януковича. Про це у вівторок, 19 грудня, повідомив Федеральний департамент закордонних справ країни. Загалом Швейцарією було заморожено активів Януковича на 70 мільйонів швейцарських франків.

Крім того, було продовжено арешт активів екс-президента Тунісу Бен Алі - на 56 мільйонів швейцарських франків. У повідомленні департаменту вказується, що за роки, які минули після набуття чинності відповідних рішень про арешт активів, проти їхніх власників в Україні та Тунісі було порушено низку кримінальних справ.

"Однак необхідними є ще судові рішення для встановлення того, що заморожені активи мають незаконне походження. Оскільки замороження активів ще не призвело до досягнення поставленої мети та виконання усіх правових приписів, продовження цього заходу є доцільним", - наголошується у повідомленні швейцарського відомства. Крім того, в швейцарському уряді висловили сподівання, що це рішення "збільшить ймовірність повернення активів до країни походження".