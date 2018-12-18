 Швейцарія продовжила замороження активів Януковича на 2019 рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2018

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Новини

Швейцарія продовжила замороження активів Януковича на 2019 рік

В банках Швейцарії ще на рік залишаються замороженими близько 70 мільйонів швейцарських франків екс-президента України Віктора Януковича.

Швейцарія заморозила гроші Януковича ще на рік

Швейцарія заморозила гроші Януковича ще на рік

Федеральний уряд Швейцарії ще на один рік продовжив замороження активів колишнього президента України Віктора Януковича. Про це у вівторок, 19 грудня, повідомив Федеральний департамент закордонних справ країни. Загалом Швейцарією було заморожено активів Януковича на 70 мільйонів швейцарських франків.

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Рік Гейтс зізнався, що разом з Полом Манафортом вів 15 незареєстрованих банківських рахунків за кордоном, куди надходили гроші з України. Він також розкрив метод ухиляння від сплати податків. (07.08.2018)

Генпрокурор України Юрій Луценко вважає, що правомірно конфіскував 1,5 мільярда доларів "сім'ї Януковича" й готовий відстоювати "засекречену спецконфіскацію". Але експерти називають його аргументи непереконливими. (18.01.2018)

Крім того, було продовжено арешт активів екс-президента Тунісу Бен Алі - на 56 мільйонів швейцарських франків. У повідомленні департаменту вказується, що за роки, які минули після набуття чинності відповідних рішень про арешт активів, проти їхніх власників в Україні та Тунісі було порушено низку кримінальних справ.

"Однак необхідними є ще судові рішення для встановлення того, що заморожені активи мають незаконне походження. Оскільки замороження активів ще не призвело до досягнення поставленої мети та виконання усіх правових приписів, продовження цього заходу є доцільним", - наголошується у повідомленні швейцарського відомства. Крім того, в швейцарському уряді висловили сподівання, що це рішення "збільшить ймовірність повернення активів до країни походження".

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