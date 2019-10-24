 Швейцарія подовжила замороження активів Януковича на 2020 рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2019

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Новини

Швейцарія подовжила замороження активів Януковича на 2020 рік

Влада Швейцарії ще на один рік заморозила кошти колишнього українського президента Віктора Януковича та його оточення на загальну суму в 70 мільйонів швейцарських франків. Замороження діє з 2014 року.

Гроші Януковича в Швейцарії заморожені з 2014 року

Гроші Януковича в Швейцарії заморожені з 2014 року

Швейцарія продовжила ще на один рік замороження рахунків колишнього президента України Віктора Януковича. Про це у п'ятницю, 13 грудня, повідомило посольство Швейцарії в Україні. Йдеться про активи на 70 мільйонів швейцарських франків.

DW.COM

В банках Швейцарії ще на рік залишаються замороженими близько 70 мільйонів швейцарських франків екс-президента України Віктора Януковича. (20.12.2018)

Санкційний список Євросоюзу проти оточення Віктора Януковича скоротився вже на третину через повільне розслідування в Україні. Однак і конфісковувати в ЄС майже нічого - всі кошти у Швейцарії. (05.03.2019)

"Що стосується можливих реституцій, рішення суду щодо незаконного походження активів ще не винесені у відповідних країнах. Тому було вирішено продовжити замороження запобіжних активів на один рік", - йдеться у повідомленні на сайті швейцарського уряду.

Окрім того, Швейцарія продовжила арешт активів експрезидента Тунісу Бен Алі - на близько 60 мільйонів швейцарських франків.

Швейцарія заморозила рахунки Януковича ще у 2014 році. Після цього замороження продовжували щороку. Тривалість замороження активів регулює Федеральний закон про заморожування і реституцію незаконних активів, що належать іноземним політично викритим особам, який набув чинності 1 липня 2016 року.

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