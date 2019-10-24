Швейцарія подовжила замороження активів Януковича на 2020 рік

Швейцарія продовжила ще на один рік замороження рахунків колишнього президента України Віктора Януковича. Про це у п'ятницю, 13 грудня, повідомило посольство Швейцарії в Україні. Йдеться про активи на 70 мільйонів швейцарських франків.

"Що стосується можливих реституцій, рішення суду щодо незаконного походження активів ще не винесені у відповідних країнах. Тому було вирішено продовжити замороження запобіжних активів на один рік", - йдеться у повідомленні на сайті швейцарського уряду.

Окрім того, Швейцарія продовжила арешт активів експрезидента Тунісу Бен Алі - на близько 60 мільйонів швейцарських франків.

Швейцарія заморозила рахунки Януковича ще у 2014 році. Після цього замороження продовжували щороку. Тривалість замороження активів регулює Федеральний закон про заморожування і реституцію незаконних активів, що належать іноземним політично викритим особам, який набув чинності 1 липня 2016 року.