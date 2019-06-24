Швейцарія поверне Узбекистану 130 мільйонів франків з коштів доньки експрезидента

Федеральна прокуратура Швейцарії поверне Узбекистану 130 мільйонів швейцарських франків (133 мільйони доларів США), які були стягнуті під час розслідування щодо відмивання коштів оточенням доньки колишнього президента Узбекистану Іслама Карімова - Гульнари Карімової. Про це прокуратура повідомила в понеділок, 24 червня.

Під час шестирічного розслідування прокуратура змогла довести існування структури, призначеної для отримання хабарів, головно від іноземних компаній, в обмін на сприяння їхній діяльності на узбецькому ринку. У рамках цієї схеми відмивання грошей відбувалося за кордоном, в основному в Швейцарії, зазначається в повідомленні прокуратури.

Було встановлено, що протягом 2004-2013 років близький до Гульнари Карімової чоловік відкривав рахунки у швейцарських банках та підписував банківські документи, аби приховати надходження коштів. Повідомляється, що 22 травня 2018 року щодо нього було ухвалено вирок. Окрім стягнення 130 мільйонів швейцарських франків, чоловік з оточення Карімової має сплатити штраф розміром 390 тисяч франків. Він відбуває тривале покарання в Узбекистані.

Швейцарська прокуратура продовжує розслідування щодо пов'язаних з цією справою п'яти осіб, в рамках якого було заморожено ще 650 мільйонів швейцарських франків. Як повідомила прокуратура, розслідування дозволило порушити кримінальні справи за кордоном щодо телекомунікаційної компанії, яка визнала корупційні оборудки.

Як повідомлялося раніше, комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), американський мін'юст і прокуратура Нідерландів розслідували підозрілі дії компанії Vimpelcom Ltd при виході на ринок мобільного зв'язку Узбекистану. Було встановлено, що вона уклала кілька угод з місцевою фірмою Takilant Ltd, яка, можливо, пов'язана Гульнарою Карімовою.

Повідомлялось, що компанія підкупила чиновника, який має вплив на керівників узбецького уряду. Загальна сума хабарів була оцінена в 114 мільйонів доларів. В результаті в рамках мирової угоди з владою США і Нідерландів Vimpelcom оголосила про готовність сплатити штраф на загальну суму в 795 мільйонів доларів США.

У грудні 2017 року Гульнару Карімову засудили в Узбекистані за фінансові зловживання на п'ять років домашнього арешту. В березні 2019 року через порушення умов домашнього арешту її перевели до колонії.