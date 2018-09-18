 Швейцарія відмовила у візі представнику окупаційної влади Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Швейцарія відмовила у візі представнику окупаційної влади Криму

Заступнику міністра анексованого Криму Айдеру Аблятіпову відмовили у швейцарській візі. Росія заявила, що шкодує про цю ситуацію.

Анексований Крим

Анексований Крим

У Москві висловили жаль через відмову влади Швейцарії у видачі візи заступнику міністра освіти, науки і молоді анексованого Росією Криму Айдеру Аблятіпову. У МЗС Росії у понеділок, 24 вересня, повідомили, що "розчаровані рішенням влади Швейцарії". 

DW.COM

Протягом кількох останніх місяців Росія затримала в Азовському морі 120 суден під прапорами країн ЄС. У Європарламенті висловлюють своє занепокоєння цією практикою. (20.09.2018)

Рішення про включення цього питання до порядку денного ухвалили більшістю голосів. Проти пропозиції проголосували Росія, Білорусь, Сирія, Вірменія, Венесуела та ще кілька держав. (22.09.2018)

Аблятіпов планував взяти участь в роботі 39-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві і пройшов відповідну процедуру офіційної реєстрації, повідомили в російському міністерстві. 

"Жалкуємо, що в Швейцарії, де не тільки проводяться засідання Ради, але і розташовані штаб-квартири інших численних міжнародних організацій і організацій системи ООН, не прислухалися до наших звернень і позбавили російського представника права поділитися своїми оцінками і донести до авторитетної праволюдської структури реальну картину того, що відбувається на півострові Крим", - заявили у МЗС РФ.

13 вересня моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила доповідь, у якій заявила, що органи влади Російської Федерації в Криму продовжують систематично порушувати права людини на анексованому півострові та не виконувати зобов'язання, покладені на окупаційну державу відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. У доповіді йдеться, що від свавілля правоохоронців найбільше страждають кримські татари.

Дивитись відео 01:36
Now live
01:36 хв

Армянськ після отруйних викидів: люди досі скаржаться на здоров’я (20.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Армянськ після отруйних викидів: люди досі скаржаться на здоров’я (20.09.2018)  

Також за темою

Ukraine | Zerstörung durch Artillerie

Генасамблея ООН обговорить ситуацію в Криму і на Донбасі 22.09.2018

Рішення про включення цього питання до порядку денного ухвалили більшістю голосів. Проти пропозиції проголосували Росія, Білорусь, Сирія, Вірменія, Венесуела та ще кілька держав.

Krimtataren Protest in Kiew Flagge

ООН: Найбільших переслідувань у Криму зазнають кримські татари 13.09.2018

Найскладніша ситуація в окупованому Криму склалася з правами кримських татар, свідчить доповідь Управління Верховного комісара ООН із прав людини. Саме вони найбільше страждають від свавілля підконтрольної Росії влади.

Wladimir Putin und Petro Poroschenko

"Красиве" розлучення: наслідки припинення дії угоди про дружбу з Росією 18.09.2018

Україна вирішила не продовжувати дію договору про дружбу з Росією. DW поцікавилася у експертів, якими будуть наслідки такого кроку для Києва.

Реклама

Докладно

Поліція розглядає п'ять версій нападу на Олега Михайлика

Напад на активіста в Одесі: що відомо про Олега Михайлика?

В Одесі тяжко поранили вистрілом громадського діяча Олега Михайлика. Слідство розглядає п'ять версій злочину. 

Торговельне протистояння США та Китаю посилюється

Набули чинності нові ввізні мита США та Китаю

10-відсоткові ставки ввізного мита в США стосуватимуться китайських товарів на суму 200 мільярдів доларів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  