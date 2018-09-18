Швейцарія відмовила у візі представнику окупаційної влади Криму

У Москві висловили жаль через відмову влади Швейцарії у видачі візи заступнику міністра освіти, науки і молоді анексованого Росією Криму Айдеру Аблятіпову. У МЗС Росії у понеділок, 24 вересня, повідомили, що "розчаровані рішенням влади Швейцарії".

Аблятіпов планував взяти участь в роботі 39-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві і пройшов відповідну процедуру офіційної реєстрації, повідомили в російському міністерстві.

"Жалкуємо, що в Швейцарії, де не тільки проводяться засідання Ради, але і розташовані штаб-квартири інших численних міжнародних організацій і організацій системи ООН, не прислухалися до наших звернень і позбавили російського представника права поділитися своїми оцінками і донести до авторитетної праволюдської структури реальну картину того, що відбувається на півострові Крим", - заявили у МЗС РФ.

13 вересня моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила доповідь, у якій заявила, що органи влади Російської Федерації в Криму продовжують систематично порушувати права людини на анексованому півострові та не виконувати зобов'язання, покладені на окупаційну державу відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. У доповіді йдеться, що від свавілля правоохоронців найбільше страждають кримські татари.