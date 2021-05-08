Швейцарія відмовилась від подальшої розробки рамкового договору з ЄС

Представники Європейського Союзу шкодують через рішення Швейцарії припинити переговори, які тривають з 2014 року, про розробку єдиної рамкової угоди, що регламентувала б відносини між ними. "Без цього рамкового договору модернізація поточних відносин унеможливиться", - заявили в середу, 26 травня, в Єврокомісії. Зокрема, Євросоюз більше автоматично не визнаватиме швейцарську реєстрацію лікарських засобів, також припиняються переговори про допуск Швейцарії на європейський ринок електроенергії.

Про відмову від подальших переговорів з Євросоюзом в середу оголосив президент Швейцарії, який заявив, що хотів особисто повідомити про це голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), однак та не прийняла його пропозицію розмови. Водночас він направив фон дер Ляєн лист, в якому наголосив, що Швейцарія хоче поглиблювати і підтримувати відносини з ЄС.

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Переговори про угоду, яка вже у 2018 році була вироблена в загальних рисах і передбачала автоматичний процес адаптації до змін європейських норм, зайшли в глухий кут на тлі протидії швейцарських профспілок і деяких політичних партій. Зокрема, Швейцарія ставила під сумнів норми про державну допомогу, прагнула захистити високі зарплати в країні і не допустити жителів ЄС до швейцарських соціальних виплат, пише агенція dpa.

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