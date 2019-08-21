 Швейцарці на референдумі підтримали заборону гомофобії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2020

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Новини

Швейцарці на референдумі підтримали заборону гомофобії

62 відсотки швейцарців підтримали поправку до Кримінального кодексу, якою забороняється дискримінація сексуальних меншин. Противники цієї норми вважають, що вона порушує свободу слова.

Швейцарці підтримали заборону дискримінації людей за сексуальною орієнтацією

Швейцарці підтримали заборону дискримінації людей за сексуальною орієнтацією

Більш ніж половина швейцарців підтримала на референдумі, що пройшов у неділю, 9 лютого, заборону дискримінації людей через їхню сексуальну орієнтацію. За даними екзитполів, оприлюднених через 30 хвилин після завершення голосування, відповідну поправку в Кримінальному кодексі підтримали 62 відсотки виборців.

Ухвалена поправка розширює заборону на "публічні заяви або дії, які принижують людську гідність, розпалюють ненависть і ставлять під загрозу мирне співіснування суспільства" щодо людей, виходячи з їхніх сексуальних уподобань. Порушення закону загрожує тюремним ув'язненням на термін до трьох років або штрафом.

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Досі у Швейцарії не було окремого закону, який захищав би предстаників ЛГБТ від дискримінації. У 2018 році парламент країни ухвалив рішення для розширення антирасистських законів щодо дискримінації сексуальних меншин. Однак найбільша в країні правоконсервативна Швейцарська народна партія зібрала 50 тисяч підписів для проведення референдуму щодо цієї норми.

Швейцарський уряд підтримував норму щодо заборони дискримінації за сексуальною орієнтацією. Її противники наголошували, що зміна законодавства щодо цього є порушенням свободи слова.

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