 Швейцарський воєнний репортер: Великої війни між Україною і Росією не буде | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Швейцарський воєнний репортер: Великої війни між Україною і Росією не буде

Що найбільше вразило на Донбасі швейцарського журналіста, який побував по обидва боки лінії фронту? Про це та про ескалацію конфлікту між Росією і Україною - в інтерв'ю DW.

default

Швейцарського журналіста Андре Відмера (André Widmer) можна назвати воєнним репортером: він часто буває в "гарячих точках" - Нагірному Карабаху, Східній Україні тощо. Але пише, перш за все, не про бої, обстріли, атаки, а про прифронтові будні, про те, як живуть солдати і цивільне населення за важких умов війни. Репортажі Андре Відмера з Донбасу увійшли до його нової книги "Східна Україна: забута війна Європи" (видавництво Rotpunktverlag, Цюрих). Він багато разів був у Східній Україні в безпосередній близькості від лінії розмежування, востаннє - 2017 року, зустрічався з людьми по обидва боки фронту, розмовляв з військовими, з місцевими мешканцями, з представниками ОБСЄ. Що справило на нього найбільше враження?

Андре Відмер

Андре Відмер

Андре Відмер: Найбільше мене вразило, що там ще живуть люди, те, як вони живуть в селах і містечках біля лінії фронту - в Опитному, Мар'їнці, Нетайловому, Пісках. Особливо моторошно в маленьких селах, де залишилося дуже мало людей. Умови там жахливі. І їхнє життя постійно в небезпеці.

DW: Чи можна говорити про те, де гірше: по той або цей бік лінії фронту?

Я не можу цього сказати. На боці сепаратистів я не всюди зміг потрапити, це було складно. З українського боку я міг пересуватися вільніше, простіше. Але все одно: як це зважити, як порівняти? Усім гірше.

Як ви вважаєте, чи можуть люди на щось сподіватися? Сподіватися, що стане спокійніше, що ситуація покращиться? Або, можливо, навпаки, що буде гірше?

Мені складно говорити за інших. Я можу говорити тільки за себе. Цей конфлікт ніби заморожений. Великі бої припинилися. Але перестрілки уздовж лінії фронту відбуваються постійно, і люди там гинуть. Думаю, що на цьому рівні конфлікт і заморожений і що такий стан зберігатиметься ще багато років.

Хлопчики в селі Нікішине на тлі зруйнованого будинку культури

Хлопчики в селі Нікішине на тлі зруйнованого будинку культури

Зараз, після ескалації в Керченській протоці, ваш прогноз звучить майже оптимістично.

Я не є експертом з морського права, тому не можу оцінити те, що відбулося, з правової, юридичної точки зору. Але, по-моєму, жодних немає сумнівів в тому, що українська армія повинна мати доступ до Азовського моря. Мені це здається безрозсудною, недолугою провокацією російської сторони. Ситуація дуже серйозна. В історії було чимало воєн, які подібним чином і починалися.

DW.COM

Спіраль ескалації між Росією та Україною закручується дедалі більше. Якщо це триватиме далі, обом країнам загрожує не тілький новий військовий конфлікт, вважає Бернд Йоганн. (27.11.2018)

Про війну на Сході України та російську присутність на Донбасі заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Гуґ розповів в ексклюзивному і останньому інтерв'ю DW на цій посаді. (30.10.2018)

Міністри оборони НАТО під час зустрічі офіційно заявили: атаки з боку Росії посилились. Не з допомогою танків чи ракет, а через інтернет. Це є частиною одного плану, вважає Міодраг Шоріч. (08.10.2018)

Варто також враховувати, що навесні в Україні відбудуться вибори, що в Росії несприятлива економічна ситуація. В уявленні обох президентів - і Путіна, і Порошенка - це теж відіграє певну роль. І той, і інший отримали можливість продемонструвати силу і заробити на цьому певні бали. В Україні оголосили воєнний стан, Росія розміщує в Криму нове озброєння. І попри усе це я все ж не думаю, що конфлікт в Керченській протоці переросте у велику війну. Але ось що буде далі?

Тут варто звернути особливу увагу на те, що зіткнення в Керченській протоці - це, в принципі, перша відкрита, пряма конфронтація між Україною і Росією, українськими та російськими військовими моряками. Це безумовна ескалація конфлікту. Адже Крим формально захоплювала не Росія, а проросійські "зелені чоловічки", на сході України воюють сепаратисти, яких Росія підтримує, але формально це, знов-таки, не російські військові. А тут - пряма конфронтація. Ще раз повторюю: я не думаю, що буде війна між Росією і Україною. Але така небезпека реальна, загроза залишається.

Дивитись відео 01:07
Now live
01:07 хв

Азовська флотилія: чи встигнуть з "москітним флотом" до 2020? (29.11.2018)

Аудіо й відео до теми

Азовська флотилія: чи встигнуть з "москітним флотом" до 2020? (29.11.2018)  

Реклама

Докладно

Karikatur von Sergey Elkin - Konflikts zwischen Russland und Ukraine

Володимир Путін на сторожі Керченської протоки

Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на конфлікт між Україною і Росією. 

Український аграрний експорт зростає

Аграрний експорт України у 2018 році зріс

За десять місяців 2018 року аграрний експорт зріс до 14,8 мільярда доларів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  