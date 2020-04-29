Шведська модель боротьби з коронавірусом: рекомендації замість ізоляції (відео)

З коронавірусом, але без карантину: чи виправданий підхід Швеції? (29.04.2020)

Під час пандемії коронавірусу Швеція відмовилась від масштабних обмежувальних заходів. Суворого карантину, як у багатьох інших країнах Європи, там немає. Працюють кафе і бари. Люди вільно спілкуються на терасах ресторанів. Чи виправданий такий підхід Швеції?