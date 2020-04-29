 Шведська модель боротьби з коронавірусом: рекомендації замість ізоляції (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.04.2020

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Політика й суспільство

Шведська модель боротьби з коронавірусом: рекомендації замість ізоляції (відео)

Під час пандемії коронавірусу Швеція відмовилась від масштабних обмежувальних заходів. Суворого карантину, як у багатьох інших країнах Європи, там немає. Працюють кафе і ресторани. Чи виправданий такий підхід Швеції?

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Стокгольм: люди насолоджуються гарною погодою попри пандемію коронавірусу

Так виглядає особливий шлях Швеції: люди вільно спілкуються на терасах ресторанів. Звичайне життя, яке неможливо побачити у багатьох країнах світу. Під час пандемії коронавірусу Швеція відмовилась від суворих заходів ізоляції та зробила ставку на свідомість своїх громадян, які мають дотримуватися рекомендацій влади.

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Цифрові технології проти пандемії: як контролюють самоізоляцію на прикладі 5 країн (відео)

У багатьох країнах, зокрема і в Україні, запускають мобільні додатки, які допомагають контролювати дотримання карантину та самоізоляції. Ось які застосунки запровадили у Польщі, Німеччині, Китаї, Ізраїлі та Україні. (23.04.2020)  

Як будуть виходити з карантину Німеччина, Польща, Австрія та інші країни? (відео)

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Докладно

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