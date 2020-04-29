Шведська модель боротьби з коронавірусом: рекомендації замість ізоляції (відео)

Під час пандемії коронавірусу Швеція відмовилась від масштабних обмежувальних заходів. Суворого карантину, як у багатьох інших країнах Європи, там немає. Працюють кафе і ресторани. Чи виправданий такий підхід Швеції?
Так виглядає особливий шлях Швеції: люди вільно спілкуються на терасах ресторанів. Звичайне життя, яке неможливо побачити у багатьох країнах світу. Під час пандемії коронавірусу Швеція відмовилась від суворих заходів ізоляції та зробила ставку на свідомість своїх громадян, які мають дотримуватися рекомендацій влади.
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