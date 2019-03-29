Шведська екоактивістка Грета Тунберг отримала нагороду "Золота камера"

Шведська школярка і активістка руху за захист клімату Грета Тунберг стала лауреаткою німецької нагороди в галузі кіно й мас-медіа "Золота камера". Церемонія вручення престижної нагороди відбулася в суботу, 30 березня, в Берліні. Цією нагородою засновники премії відзначили внесок дівчини в боротьбу проти змін клімату в світі.

Сама 16-річна школярка з синдромом Аспергера присвятила свою нагороду захисникам Гамбахського лісу та закликала знаменитостей попередити людство про загрозу, котру становлять зміни клімату. За словами Тунберг, людство стоїть "на роздоріжжі своєї історії", цитує агенція новин dpa.

Школярка також назвала комічною ту обставину, що підлітки змушені пропускати заняття у школі, щоб виступити з протестом проти знищення їхнього майбутнього.

Тунберг висунули на Нобелевську премію

У 2018 році шведська школярка стала ініціатором акцій молоді під девізом "П'ятниці заради майбутнього" ("Fridays For Future"). Вже протягом багатьох місяців дівчина кожної п'ятниці замість уроків у школі виходить на пікет із захисту клімату. Зокрема в березні цього року вона брала участь в п'ятничних демонстраціях підлітків у Гамбурзі та Берліні. Її приклад наслідували десятки тисяч школярів, у тому числі й в Німеччині.

На 24-й Всесвітній конференції ООН з питань захисту клімату (COP24), проведеній у польському Катовіце в грудні 2018 року, Тунберг виступила з критикою політичних рішень у цій сфері. У січні 2019 школярка відвідала 49-й Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Ще 2018 року вона потрапила до 25 найвпливовіших підлітків світу, а в березні 2019 група шведських і норвезьких політиків висунула Тунберг на Нобелівську премію миру.