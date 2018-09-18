 ″Шахтар″ розпочав шлях у Лізі чемпіонів з видовищної нічиєї з німецьким ″Гоффенгаймом″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

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Новини

"Шахтар" розпочав шлях у Лізі чемпіонів з видовищної нічиєї з німецьким "Гоффенгаймом"

Донецький "Шахтар" у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів з німецьким "Гоффенгаймом" у Харкові зіграв унічию 2:2. Гірники двічі змогли відіграти відставання в рахунку.

Майкон святкує другий гол у ворота Гоффенгайма

Майкон святкує другий гол у ворота "Гоффенгайма"

Чемпіон України з футболу, донецький "Шахтар" у стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2018/19 років у середу, 19 вересня, на стадіоні "Металіст" у Харкові  зіграв унічию 2:2 з німецьким "Гоффенгаймом". При цьому донеччанам вдалося двічі відіграти відставання в рахунку.

Вже на 6-й хвилині гравці німецької команди скористалился втратою м'яча гірниками в центрі поля, вивели кількома точними передачами на ударну позицію Флоріана Ґрілліча (Florian Grillitsch), який впевнено перекинув м'яч через воротаря "Шахтаря" Андрія П'ятова.

Флоріан Ґрілліч забиває перший м'яч у ворота Андрія П'ятова

Флоріан Ґрілліч забиває перший м'яч у ворота Андрія П'ятова

Гра в першому таймі проходила на високих швидкостях - м'яч рідко затримувався в центрі поля. "Шахтар" згодом заграв активніше, на 26-й хвилині запам'ятався небезпечний удар головою Тараса Степаненка.  А вже на 27-й хвилині захисник донеччан Ісмаілі увійшов у штрафний майданчик "Гоффенгайма" та красиво лівою ногою проштовхнув мяч у ворота. 

Футболісти Шахтаря вітають Ізмаїлі із забити голом

Футболісти "Шахтаря" вітають Ізмаїлі із забити голом

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Німецький футбольний клуб "Баварія" пожертвував кошти на лікування українських дітей і закупівлю медобладнання для однієї з клінік Львова. У цьому місті мюнхенці проведуть гру Ліги чемпіонів. (17.02.2015)

Футбольний клуб "Шахтар" переміг у заключному матчі групового турніру Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" та вийшов у плей-оф турніру. (07.12.2017)

Александер Чеферін вважає, що Київ не припустився "жодної помилки" під час організації фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Тим часом у Нацполіції підбили підсумки із забезпечення порядку під час заходу. (27.05.2018)

На 37-й хвилині хорошу нагоду вивести німецьку команду вперед мав Леонардо Бітенкурт (Leonardo Bittencourt), однак він пробив головою з близької відставні в руки голкіпера донеччан. Цей момент також став передвісником гола - вже на 38-й хвилині при подачі кутового "Гоффенгаймом" на виході Андрій П'ятов помилився і Говард Нордвейт головою відправив м'яч у ворота.

У другому таймі "Шахтар" мав ігрову перевагу, особливо активністю відзначався капітан гірників Тайсон. Утім, "Гоффенгайм" відповідав небезпечними контратаками. Логічним наслідком тиску "Шахтаря" став гол на 81-й хвилині: прекрасним ударом з-за меж штрафного у лівий кут воріт голкіпера Олівера Бауманна (Oliver Baumann) м'яч відправив бразильський півзахисник гірників Майкон.

На 90-й хвилині та в доданий арбітром час донеччани продовжили тиснути та мали нагоду вирвати перемогу, однак на місці був воротар "Гоффенгайма".

За вихід з групи "Шахтар" та "Гоффенгайм" поборються з англійським "Манчестер Сіті" та французьким "Ліоном". 2 жовтня гірники зіграють у Ліоні.

  • Пеле у 1958 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Пеле у 1958 році

    Бразилець Пеле - єдиний футболіст у світі, який тричі ставав чемпіоном світу як гравець (в 1958, 1962 і 1970-му роках). Учасник чотирьох чемпіонатів світу. Найкращий футболіст XX століття за версією ФІФА.

  • Пеле сьогодні

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Пеле сьогодні

    Зараз великому футболісту 77 років. Досі він багато часу приділяє громадській діяльності, пропаганді спорту. Відомий також як кіноактор, телекоментатор, бізнесмен, автор і виконавець власних пісень.

  • Дієго Армандо Марадона у 1986 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Дієго Армандо Марадона у 1986 році

    Чемпіон світу 1986 року. Віце-чемпіон світу 1990 року. Учасник чотирьох чемпіонатів світу. Фанати називали великого аргентинця "Мікеланджело від футболу". Входить до трійки найкращих футболістів минулого століття і всіх часів.

  • Марадона зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Марадона зараз

    Зараз йому - 57 років. Він є головою правління білоруського клубу "Динамо-Брест". Марадона приїхав на ЧС-2018 до Росії, де активно вболівав (на фото - на стадіоні в Нижньому Новгороді) за збірну Аргентини.

  • Франц Беккенбауер у 1974 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Франц Беккенбауер у 1974 році

    Німецький "кайзер" Франц Беккенбауер (Franz Anton Beckenbauer) народився в 1945 році, зараз йому - 72 роки. Був учасником трьох чемпіонатів світу. У 1966 році завоював "срібло", в 1970 - "бронзу", а в 1974 (на фото) - "золото".

  • Франц Беккенбауер в наші дні

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Франц Беккенбауер в наші дні

    У 1990 році він знову виграв чемпіонат світу, але вже не як гравець на полі, а як тренер збірної Німеччини.

  • Роналдо в 1998 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Роналдо в 1998 році

    На думку багатьох футбольних організацій, фахівців і спортсменів, Роналдо є одним з найкращих гравців в історії футболу. Дворазовий чемпіон світу (1994 і 2002 роки), віце-чемпіон світу (1998 рік).

  • Роналдо зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Роналдо зараз

    Йому 41 рік. Бразильський футболіст приїхав на ЧС-2018 до Росії і навіть взяв участь в церемонії відкриття чемпіонату. На фото: Роналдо в Казані спостерігає за матчем Франція - Аргентина.

  • Олег Блохін у 1972 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Олег Блохін у 1972 році

    Один з найкращих футболістів в історії радянського футболу. Рекордсмен збірної СРСР з футболу за кількістю проведених за неї матчів і забитих голів.

  • Олег Блохін в наші дні

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Олег Блохін в наші дні

    На фото Блохін - тренер збірної України на матчі Україна-Швеція на чемпіонаті Європи 2012 року. Торік Блохіну виповнилося 65 років.

  • Роберто Баджо в 1994 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Роберто Баджо в 1994 році

    Виступав за збірну Італії на чемпіонатах світу 1990, 1994 і 1998 років. Кращий гравець світу і Європи 1993 року, срібний призер чемпіонату світу 1994 року, бронзовий призер чемпіонату світу 1990 року. Єдиний італійський футболіст, який забивав м'ячі на трьох чемпіонатах світу. Відомий як "божественний хвостик" - за особливий стиль зачіски, пов'язаний з віросповіданням футболіста (Баджо - буддист).

  • Роберто Баджо зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Роберто Баджо зараз

    Увійшов до списку найвидатніших футболістів XX століття за версією журналу World Soccer. Після закінчення кар'єри гравця зайнявся благодійністю. З 2002 року - Посол доброї волі Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО). У 2012 році отримав тренерську ліцензію UEFA Proen. Торік відзначив 50-річчя.

  • Боббі Чарльтон у 1966 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Боббі Чарльтон у 1966 році

    Сер Роберт Чарльтон - англійський футболіст, чемпіон світу в складі збірної Англії і володар "Золотого м'яча" 1966 року. Визнається багато ким одним із найвидатніших футболістів Англії всіх часів. Торік йому виповнилося 80 років.

  • Сер Роберт Чарльтон сьогодні

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Сер Роберт Чарльтон сьогодні

    Чарльтону більше 47 років належав рекорд за кількістю забитих м'ячів за збірну Англії, поки у вересні 2015 року його перевершив Вейн Руні. У 1994 році Боббі Чарльтон був посвячений у лицарі. На фото - з дружиною. У цьому сезоні він віддав перевагу Вімблдонському турніру, а не футбольному чемпіонату світу.

  • Ґерд Мюллер у 1974 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Ґерд Мюллер у 1974 році

    Німецький нападник Ґерд Мюллер (Gerhard "Gerd" Müller) - один з найкращих бомбардирів в історії футболу. Чемпіон світу 1974 року, чемпіон Європи 1972 року. Довгий час Мюллеру належав рекорд за кількістю голів, забитих на чемпіонатах світу, поки на ЧС-2006 Роналдо не перевершив це досягнення.

  • Ґерд Мюллер зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Ґерд Мюллер зараз

    Зараз йому 72 роки. Живе він в будинку для літніх людей під Мюнхеном, хворіє на хворобу Альцгеймера. До недавнього часу працював у тренерському штабі "Баварії". За опитуваннями, проведеними серед жителів Німеччини напередодні ЧС-2018, був обраний найкращим німецьким футболістом усіх часів, випередивши Клозе, Беккенбауера та багатьох інших.

  • Жюст Фонтен у 1958 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Жюст Фонтен у 1958 році

    Найкращий бомбардир чемпіонату світу 1958 року. Рекордсмен чемпіонатів світу за кількістю голів на одному чемпіонаті: 13 голів на ЧС-1958. Того року Франція завоювала "бронзу", але її нападник запам'ятався уболівальникам назавжди. На фото Фонтен - в центрі, товариші по команді несуть його на руках.

  • Жюст Фонтен зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Жюст Фонтен зараз

    Після завершення кар'єри гравця дуже недовго працював тренером збірної Франції. Також тренував французькі клуби і збірну Марокко. Цього року йому виповниться 85 років.

  • Карлос Вальдеррама у 1990 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Карлос Вальдеррама у 1990 році

    Рекордсмен збірної Колумбії за кількістю зіграних матчів. Двічі визнавався футболістом року в Південній Америці. Завжди виділявся на полі своєю зачіскою. Єдиний колумбійський футболіст, який увійшов до списку 125 найвидатніших футболістів ФІФА.

  • Карлос Вальдеррама зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Карлос Вальдеррама зараз

    Він, звичайно, трохи змінився (йому - 56 років), але своїй зачісці залишився вірним. Колумбійські уболівальники приходять на стадіони в перуках "під Вальдерраму". На фото: Вальдеррама на стадіоні "Відкриття Арена" ("Спартак") в Москві вболіває за своїх, гімн перед матчем Колумбія - Англія.

  • Юрґен Клінсманн в 1990 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Юрґен Клінсманн в 1990 році

    Чемпіон світу 1990 року, віце-чемпіон Європи 1992 року, чемпіон Європи 1996 року. З 2004 по 2006 роки тренував збірну Німеччини. На цій посаді його змінив нинішній тренер - Йоахім Лев.

  • Юрґен Клінсманн зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Юрґен Клінсманн зараз

    Під його керівництвом Німеччина завоювала "бронзу" на "домашньому" ЧС-2006, програвши у півфіналі італійцям і вигравши у Португалії матч за третє місце. До 2016 року тренував футбольну збірну США. Зараз Клінсманну 53 роки, подейкують, що в найближчому майбутньому він може стати тренером збірної Японії.

  • Діно Дзофф у 1976 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Діно Дзофф у 1976 році

    Найстарший гравець, який коли-небудь перемагав на чемпіонаті світу з футболу: на момент перемоги Італії на ЧС-1982 йому, основному воротареві, капітану і лідеру збірної, було 40 років. За оцінками провідних футбольних організацій і журналів, входить до трійки найкращих воротарів XX століття - після Льва Яшина і Гордона Бенкса.

  • Діно Дзофф зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Діно Дзофф зараз

    Був тренером збірної Італії. Під його керівництвом команда стала віце-чемпіоном Європи у 2000 році. У лютому зірці італійського футболу виповнилося 76 років.

  • Рууд Гулліт у 1987 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Рууд Гулліт у 1987 році

    Нідерландський футболіст входить до переліку 30 найкращих гравців XX століття за версіями різних об'єднань і журналів. Чемпіон Європи 1988 року.

  • Рууд Гулліт в наші дні

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Рууд Гулліт в наші дні

    Зараз йому - 55. У 2011 році Гулліт став головним тренером російського клубу "Терек", але контракт було розірвано за ініціативи клубу - через "винятково погані результати". В травні 2017 року Гулліт увійшов до тренерського штабу збірної Нідерландів, ставши помічником Діка Адвоката.

  • Рінат Дасаєв в 1986 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Рінат Дасаєв в 1986 році

    Радянський футбольний воротар був одним з найкращих голкіперів світу 1980-х років. Срібний призер чемпіонату Європи 1988 року, бронзовий призер Олімпійських ігор 1980 року.

  • Рінат Дасаєв сьогодні

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Рінат Дасаєв сьогодні

    Йому - 61 рік. Він тренує воротарів і бере участь у турнірах "ветеранів".

  • Хідетосі Наката у 2002 році

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Хідетосі Наката у 2002 році

    Він виступав за збірну Японії на Олімпіаді-2000, вигравав чемпіонат Азії 2000 року, а також брав участь в чемпіонатах світу 1998, 2002 і 2006 років і Кубку конфедерацій 2005 року. Він - один з перших японців, які яскраво проявили себе в європейському клубному футболі.

  • Хідетосі Наката зараз

    Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні

    Хідетосі Наката зараз

    Пішов з футболу, коли йому було 29 років. Став фотомоделлю, рекламував спідню білизну, отримавши прізвисько "японський Бекхем". Зайнявся ресторанним бізнесом. Модні експерти називають його іконою стилю. Наката входить до списку найстильніших спортсменів XXI століття. Цього року йому виповнився 41 рік.

    Автор: Дар'я Брянцева, Максим Сидоржевський


  • Хто є чемпіоном Німеччини з футболок?

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Хто є чемпіоном Німеччини з футболок?

    Матчі Бундесліги тільки почалися, але чемпіона вже обрали: Вища школа дизайну Дюссельдорфа вже обрала "Чемпіона Німеччини з футболок". Дизайнерка спортивного одягу Мартіна Бекер та її студенти оцінили дизайн, матеріал і те, як одяг пасує до тіла. Переможцем виявилася чорно-червона форма. Але це не ФК "Баварія", навіть попри те, що його футболки далеко попереду. Представляємо рейтинг.

  • Гравець ФК Аугсбург

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Вісімнадцяте місце: ФК "Аугсбург"

    Форма гравців футбольного клубу "Аугсбург" опиняється цього року у зоні вильоту. Висновок експертного журі: смуги з лівого боку футболки - вкрай нудні.

  • Гравці Майнц 05

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Сімнадцяте місце: футбольний клуб "Майнц 05"

    "Майнц 05" теж опинився в нижній частині рейтингу через брак інноваційного підходу: багато червоного і лише кілька деталей білого кольору. "Надто просто", вирішило журі. Матеріал, із якого пошили форму, неприємний на дотик та надто блискучий - наче пластик. Вирок: "Бракує пристрасті до нового одягу".

  • Гравці ФК Кельн

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Шістнадцяте місце: ФК "Кельн"

    Клуб з Кельна спромігся лише на шістнадцяте місце, хоч його дизайнери і довго марудилися з силуетом Кельнського собору на футболках. Утім, його "навіть під час ретельного розглядання важко впізнати", вирішило журі. Собору не видно на тлі численних тонких смужок на футболках.

  • Гравці Дармштадт 98

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    П'ятнадцяте місце: "Дармштадт 98"

    Футболки новачка Бундесліги - футбольного клубу "Дармштадт 98" - теж не змогли переконати журі і тому опинилися на одному з останніх місць. Схожу на водяний знак велику лілію з правого боку внизу члени журі розцінили як надто жіночну. Світло-блакитні смуги на рукавах та комірах футболок оцінили як надто штучні.

  • Гравець ФК Боруссія (Менхенгладбах)

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Чотирнадцяте місце: "Боруссія" (Менхенгладбах)

    Їм теж довелося нелегко. Красиво вписати жовтий логотип головного спонсора в дизайн трико практично неможливо, вважає дизайнерка спортивного одягу Мартіна Бекер. Футболка з чорними елементами на комірі, у вирізі та на плечах виглядає досить сумно.

  • Гравець футбольного клубу Штуттгарт

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Тринадцяте місце: футбольний клуб "Штуттгарт"

    Штуттгартці не показали жодних несподіванок. Клуб майже нічого не змінив у дизайні форми цього сезону. "Нічого нового" вистачило для 13-го місця в турнірній таблиці футболок Бундесліги.

  • Гравець Вердера Бремен (п)

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Дванадцяте місце: бременський "Вердер"

    Смарагдово-зелений став новим кольором бременського "Вердера". Білі плечі та рукави пожвавлюють дизайн футболок. Утім, тут експерти ще вбачають неабиякий потенціал для розвитку, навіть якщо це невелика втіха в цьому сезоні.

  • Гравці ФК Вольфсбург

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Одинадцяте місце: ФК "Вольфсбург"

    Віце-чемпіон Німеччини посів у рейтингу футболок лише одинадцяте місце. "Вольфсбург" змінив колір форми із зеленого на білий. Журі дійшло висновку, що клуб надто багато запозичив у інших. Футболка дуже нагадує форму національної збірної Німеччини на чемпіонаті світу в Бразилії. Дизайнери вимагають більшої індивідуальності.

  • Гравець клубу Гамбург

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Десяте місце: клуб "Гамбург"

    У Бундеслізі клуб з історією "Гамбург" вже давно став середнячком турнірної таблиці. Тут, ймовірно, йому і хотілося б залишитися наприкінці цього сезону. Чи може клубу треба більшого? У будь-якому разі, журі дизайн визнало відповідним: водночас і ретро, і спортивний.

  • Гравець клубу Гоффенгайм 1899

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Дев'яте місце: клуб "Гоффенгайм"

    Ця форма поляризує. Це справа смаку, але експерти дюссельдорфської вищої школи вважають цей дизайн сміливим: зміщені одна по відношенню до іншої блакитні повздовжні смужки на одному кінці наче розчиняються на білому тлі. Такі трико могли б носити замість футболістів спортсмени-велосипедисти. Цього достатньо для дев'ятого місця.

  • Гравець ФК Шальке 04 (ц)

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Восьме місце: ФК "Шальке 04"

    "Шальке" виступає у формі з минулого сезону і залишається вірним кобальтовому блакитному з тоненькими смужечками та стоячим комірцем. Цей колір забезпечив клубу восьме місце у турнірній таблиці.

  • Гравець ФК Баєр (Леверкузен)

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Сьоме місце: "Баєр" (Леверкузен)

    Задум непоганий, вважає Мартіна Бекер. Утім, широкі смуги-блоки у чорному та червоному виглядають перенасиченими. У дизайні можна було б ще багато-чого покращити. Тож переможець торішньої першості леверкузенський "Баєр" зміг опинитися лише у вищій половині таблиці.

  • Гравці Ганновер 96

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Шосте місце: "Ганновер 96"

    Клуб "Ганновер 96" наче загрався у виборі одягу для своїх гравців: біле кругле окантування вирізу для шиї - вдале рішення. Утім, є і перебір - рядок ґудзиків та канти рукавів, вирішило в журі.

  • Гравці ФК Боруссія з Дортмунда

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    П'яте місце: дортмундська "Боруссія"

    Журі вважає, що матеріал футболок дотрмундців еластичний. Крім того, сіточки під пахвами - теж вдала річ. Спонсорський логотип добре інтегрований, і жовті футболки з делікатними чорними смужками справляють хороше враження. Вдалим, на думку журі, виявилося і загальне враження від комбінації з формою для гри на чужому полі: чорне тло з жовтими скісними смужками. Не вдався лише чорний комір поло.

  • Гравці берлінської Герти

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Четверте місце: ФК "Герта"

    Блакитно-біла форма зі столиці стала головним хітом сезону: класика у біло-блакитному з червоними акцентами, які прикрашають трико. Повздовжні лінії збільшились з двох до п’яти. Усе це додало формі кольору та подарувало берлінцям четверте місце у рейтингу.

  • Гравець Баварії з Мюнхена

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Третє місце: мюнхенська "Баварія"

    Баварці увійшли до трійки лідерів. Хоч у них у цьому сезоні досить невигадлива форма: цілковито червона з білим логотипом спонсора. "Зроблено зі смаком", - каже дизайнерка спортивного одягу Мартіна Бекер.

  • Гравець франкфуртського Айнтрахта

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Друге місце: "Айнтрахт" з Франкфурта

    Франкфуртцям забракло зовсім трохи, аби здобути перемогу у рейтингу. Погляд у 70-річну давнину з тоненькими червоними смужками. Самі футболки, що підкреслюють контури тіла, справили враження на журі. Таким чином Франкфурт став віце-чемпіоном чемпіонату футболок.

  • Гравець ФК Інгольштадт 04

    Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

    Чемпіон - ФК "Інгольштадт 04"

    Новачок зміг цілком завоювати прихильність журі. ФК "Інгольштадт 04" став переможцем німецької першості футболок 2015 року! Традиційна червоно-чорна форма з широкими повздовжніми смугами спереду повністю переконало журі. Чорні труси та гетри довершили враження. Вийшов кльовий переможець!

    Автор: Анніка Цайтлер, Валерій Сааков


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Бундесліга: Хто чемпіон Німеччини з футболок?

Хоч матчі Бундесліги лише розпочалися, чемпіон уже відомий - принаймні, в першості за дизайном футболок. "Баварія" та дортмундська "Боруссія" залишилися ні з чим. Переможцем виявився початківець у чорно-червоному. (19.08.2015)  

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