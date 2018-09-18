"Шахтар" розпочав шлях у Лізі чемпіонів з видовищної нічиєї з німецьким "Гоффенгаймом"

Чемпіон України з футболу, донецький "Шахтар" у стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2018/19 років у середу, 19 вересня, на стадіоні "Металіст" у Харкові зіграв унічию 2:2 з німецьким "Гоффенгаймом". При цьому донеччанам вдалося двічі відіграти відставання в рахунку.

Вже на 6-й хвилині гравці німецької команди скористалился втратою м'яча гірниками в центрі поля, вивели кількома точними передачами на ударну позицію Флоріана Ґрілліча (Florian Grillitsch), який впевнено перекинув м'яч через воротаря "Шахтаря" Андрія П'ятова.

Флоріан Ґрілліч забиває перший м'яч у ворота Андрія П'ятова

Гра в першому таймі проходила на високих швидкостях - м'яч рідко затримувався в центрі поля. "Шахтар" згодом заграв активніше, на 26-й хвилині запам'ятався небезпечний удар головою Тараса Степаненка. А вже на 27-й хвилині захисник донеччан Ісмаілі увійшов у штрафний майданчик "Гоффенгайма" та красиво лівою ногою проштовхнув мяч у ворота.

Футболісти "Шахтаря" вітають Ізмаїлі із забити голом

На 37-й хвилині хорошу нагоду вивести німецьку команду вперед мав Леонардо Бітенкурт (Leonardo Bittencourt), однак він пробив головою з близької відставні в руки голкіпера донеччан. Цей момент також став передвісником гола - вже на 38-й хвилині при подачі кутового "Гоффенгаймом" на виході Андрій П'ятов помилився і Говард Нордвейт головою відправив м'яч у ворота.

У другому таймі "Шахтар" мав ігрову перевагу, особливо активністю відзначався капітан гірників Тайсон. Утім, "Гоффенгайм" відповідав небезпечними контратаками. Логічним наслідком тиску "Шахтаря" став гол на 81-й хвилині: прекрасним ударом з-за меж штрафного у лівий кут воріт голкіпера Олівера Бауманна (Oliver Baumann) м'яч відправив бразильський півзахисник гірників Майкон.

На 90-й хвилині та в доданий арбітром час донеччани продовжили тиснути та мали нагоду вирвати перемогу, однак на місці був воротар "Гоффенгайма".

За вихід з групи "Шахтар" та "Гоффенгайм" поборються з англійським "Манчестер Сіті" та французьким "Ліоном". 2 жовтня гірники зіграють у Ліоні.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Пеле у 1958 році Бразилець Пеле - єдиний футболіст у світі, який тричі ставав чемпіоном світу як гравець (в 1958, 1962 і 1970-му роках). Учасник чотирьох чемпіонатів світу. Найкращий футболіст XX століття за версією ФІФА.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Пеле сьогодні Зараз великому футболісту 77 років. Досі він багато часу приділяє громадській діяльності, пропаганді спорту. Відомий також як кіноактор, телекоментатор, бізнесмен, автор і виконавець власних пісень.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Дієго Армандо Марадона у 1986 році Чемпіон світу 1986 року. Віце-чемпіон світу 1990 року. Учасник чотирьох чемпіонатів світу. Фанати називали великого аргентинця "Мікеланджело від футболу". Входить до трійки найкращих футболістів минулого століття і всіх часів.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Марадона зараз Зараз йому - 57 років. Він є головою правління білоруського клубу "Динамо-Брест". Марадона приїхав на ЧС-2018 до Росії, де активно вболівав (на фото - на стадіоні в Нижньому Новгороді) за збірну Аргентини.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Франц Беккенбауер у 1974 році Німецький "кайзер" Франц Беккенбауер (Franz Anton Beckenbauer) народився в 1945 році, зараз йому - 72 роки. Був учасником трьох чемпіонатів світу. У 1966 році завоював "срібло", в 1970 - "бронзу", а в 1974 (на фото) - "золото".

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Франц Беккенбауер в наші дні У 1990 році він знову виграв чемпіонат світу, але вже не як гравець на полі, а як тренер збірної Німеччини.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Роналдо в 1998 році На думку багатьох футбольних організацій, фахівців і спортсменів, Роналдо є одним з найкращих гравців в історії футболу. Дворазовий чемпіон світу (1994 і 2002 роки), віце-чемпіон світу (1998 рік).

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Роналдо зараз Йому 41 рік. Бразильський футболіст приїхав на ЧС-2018 до Росії і навіть взяв участь в церемонії відкриття чемпіонату. На фото: Роналдо в Казані спостерігає за матчем Франція - Аргентина.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Олег Блохін у 1972 році Один з найкращих футболістів в історії радянського футболу. Рекордсмен збірної СРСР з футболу за кількістю проведених за неї матчів і забитих голів.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Олег Блохін в наші дні На фото Блохін - тренер збірної України на матчі Україна-Швеція на чемпіонаті Європи 2012 року. Торік Блохіну виповнилося 65 років.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Роберто Баджо в 1994 році Виступав за збірну Італії на чемпіонатах світу 1990, 1994 і 1998 років. Кращий гравець світу і Європи 1993 року, срібний призер чемпіонату світу 1994 року, бронзовий призер чемпіонату світу 1990 року. Єдиний італійський футболіст, який забивав м'ячі на трьох чемпіонатах світу. Відомий як "божественний хвостик" - за особливий стиль зачіски, пов'язаний з віросповіданням футболіста (Баджо - буддист).

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Роберто Баджо зараз Увійшов до списку найвидатніших футболістів XX століття за версією журналу World Soccer. Після закінчення кар'єри гравця зайнявся благодійністю. З 2002 року - Посол доброї волі Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО). У 2012 році отримав тренерську ліцензію UEFA Proen. Торік відзначив 50-річчя.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Боббі Чарльтон у 1966 році Сер Роберт Чарльтон - англійський футболіст, чемпіон світу в складі збірної Англії і володар "Золотого м'яча" 1966 року. Визнається багато ким одним із найвидатніших футболістів Англії всіх часів. Торік йому виповнилося 80 років.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Сер Роберт Чарльтон сьогодні Чарльтону більше 47 років належав рекорд за кількістю забитих м'ячів за збірну Англії, поки у вересні 2015 року його перевершив Вейн Руні. У 1994 році Боббі Чарльтон був посвячений у лицарі. На фото - з дружиною. У цьому сезоні він віддав перевагу Вімблдонському турніру, а не футбольному чемпіонату світу.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Ґерд Мюллер у 1974 році Німецький нападник Ґерд Мюллер (Gerhard "Gerd" Müller) - один з найкращих бомбардирів в історії футболу. Чемпіон світу 1974 року, чемпіон Європи 1972 року. Довгий час Мюллеру належав рекорд за кількістю голів, забитих на чемпіонатах світу, поки на ЧС-2006 Роналдо не перевершив це досягнення.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Ґерд Мюллер зараз Зараз йому 72 роки. Живе він в будинку для літніх людей під Мюнхеном, хворіє на хворобу Альцгеймера. До недавнього часу працював у тренерському штабі "Баварії". За опитуваннями, проведеними серед жителів Німеччини напередодні ЧС-2018, був обраний найкращим німецьким футболістом усіх часів, випередивши Клозе, Беккенбауера та багатьох інших.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Жюст Фонтен у 1958 році Найкращий бомбардир чемпіонату світу 1958 року. Рекордсмен чемпіонатів світу за кількістю голів на одному чемпіонаті: 13 голів на ЧС-1958. Того року Франція завоювала "бронзу", але її нападник запам'ятався уболівальникам назавжди. На фото Фонтен - в центрі, товариші по команді несуть його на руках.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Жюст Фонтен зараз Після завершення кар'єри гравця дуже недовго працював тренером збірної Франції. Також тренував французькі клуби і збірну Марокко. Цього року йому виповниться 85 років.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Карлос Вальдеррама у 1990 році Рекордсмен збірної Колумбії за кількістю зіграних матчів. Двічі визнавався футболістом року в Південній Америці. Завжди виділявся на полі своєю зачіскою. Єдиний колумбійський футболіст, який увійшов до списку 125 найвидатніших футболістів ФІФА.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Карлос Вальдеррама зараз Він, звичайно, трохи змінився (йому - 56 років), але своїй зачісці залишився вірним. Колумбійські уболівальники приходять на стадіони в перуках "під Вальдерраму". На фото: Вальдеррама на стадіоні "Відкриття Арена" ("Спартак") в Москві вболіває за своїх, гімн перед матчем Колумбія - Англія.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Юрґен Клінсманн в 1990 році Чемпіон світу 1990 року, віце-чемпіон Європи 1992 року, чемпіон Європи 1996 року. З 2004 по 2006 роки тренував збірну Німеччини. На цій посаді його змінив нинішній тренер - Йоахім Лев.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Юрґен Клінсманн зараз Під його керівництвом Німеччина завоювала "бронзу" на "домашньому" ЧС-2006, програвши у півфіналі італійцям і вигравши у Португалії матч за третє місце. До 2016 року тренував футбольну збірну США. Зараз Клінсманну 53 роки, подейкують, що в найближчому майбутньому він може стати тренером збірної Японії.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Діно Дзофф у 1976 році Найстарший гравець, який коли-небудь перемагав на чемпіонаті світу з футболу: на момент перемоги Італії на ЧС-1982 йому, основному воротареві, капітану і лідеру збірної, було 40 років. За оцінками провідних футбольних організацій і журналів, входить до трійки найкращих воротарів XX століття - після Льва Яшина і Гордона Бенкса.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Діно Дзофф зараз Був тренером збірної Італії. Під його керівництвом команда стала віце-чемпіоном Європи у 2000 році. У лютому зірці італійського футболу виповнилося 76 років.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Рууд Гулліт у 1987 році Нідерландський футболіст входить до переліку 30 найкращих гравців XX століття за версіями різних об'єднань і журналів. Чемпіон Європи 1988 року.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Рууд Гулліт в наші дні Зараз йому - 55. У 2011 році Гулліт став головним тренером російського клубу "Терек", але контракт було розірвано за ініціативи клубу - через "винятково погані результати". В травні 2017 року Гулліт увійшов до тренерського штабу збірної Нідерландів, ставши помічником Діка Адвоката.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Рінат Дасаєв в 1986 році Радянський футбольний воротар був одним з найкращих голкіперів світу 1980-х років. Срібний призер чемпіонату Європи 1988 року, бронзовий призер Олімпійських ігор 1980 року.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Рінат Дасаєв сьогодні Йому - 61 рік. Він тренує воротарів і бере участь у турнірах "ветеранів".

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Хідетосі Наката у 2002 році Він виступав за збірну Японії на Олімпіаді-2000, вигравав чемпіонат Азії 2000 року, а також брав участь в чемпіонатах світу 1998, 2002 і 2006 років і Кубку конфедерацій 2005 року. Він - один з перших японців, які яскраво проявили себе в європейському клубному футболі.

Як живуть і чим займаються зірки світового футболу минулих років сьогодні Хідетосі Наката зараз Пішов з футболу, коли йому було 29 років. Став фотомоделлю, рекламував спідню білизну, отримавши прізвисько "японський Бекхем". Зайнявся ресторанним бізнесом. Модні експерти називають його іконою стилю. Наката входить до списку найстильніших спортсменів XXI століття. Цього року йому виповнився 41 рік. Автор: Дар'я Брянцева, Максим Сидоржевський

