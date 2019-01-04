"Шатдаун" у США: суперечка навколо бюджету триває

Перговори між представниками уряду США та членами Конгресу від Демократичної пратії США щодо припинення "шатдауна" завершились "без суттєвого прогресу". Про це президент США Дональд Трамп повідомив у суботу, 5 січня, у Twitter.
За словами ж віце-президента США Майка Пенса, переговори були "конструктивними" і мають продовжитись у неділю. Пенс наголосив, що доносить до переговорників з Демократичної партії позицію Трампа про необхідність фінансування будівництва муру на кордоні з Мексикою, передає агенція Reuters.
Демократи ж закликають адміністрацію президента спершу розблокувати роботу федеральних установ, інакше консенсус щодо фінансування муру не може бути досягнутий.
Головний камінь спотикання між республіканцями й демократами США - зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований Трампом проект, який обійдеться у п'ять мільярдів доларів. Республіканці готові виділити на це 1,3 мільярда доларів.
Частковий "шатдаун" у США триває з 22 грудня. 800 тисяч чиновників та працівників федеральних установ не отримують винагороди за виконання своїх обов'язків, а тому змушені брати відпустку власним коштом. 3 січня палата представників Конгресу США схвалила законопроекти щодо фінансування низки американських державних органів федерального рівня, чия робота була частково призупинена. Але Трамп продовжує наполягати на фінансуванні будівництва муру на кордоні з Мексикою та погрожує заблокувати роботу уряду "на місяці та роки".
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Безкоштовний вхід
Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено
Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Важливе повідомлення
Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Увага! В туалеті не прибирають
Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Доступ обмежений
Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Гори сміття біля Білого дому
Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Перед зачиненими воротами
Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Аварійне гальмування у Йосеміті
Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.
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Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Чи залишиться парк чистим?
У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.
Автор: Шарлотте Фосс