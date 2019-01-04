 ″Шатдаун″ у США: суперечка навколо бюджету триває | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2019

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Новини

"Шатдаун" у США: суперечка навколо бюджету триває

Переговори про відновлення роботи федеральних установ поки безрезультатні. Трамп продовжує наполягати на фінансуванні будівництва муру на кордоні з Мексикою.

Дональд Трамп наполягає на своїх умовах для завершення шатдауну

Дональд Трамп наполягає на своїх умовах для завершення "шатдауну"

Перговори між представниками уряду США та членами Конгресу від Демократичної пратії США щодо припинення "шатдауна" завершились "без суттєвого прогресу". Про це президент США Дональд Трамп повідомив у суботу, 5 січня, у Twitter.

За словами ж віце-президента США Майка Пенса, переговори були "конструктивними" і мають продовжитись у неділю. Пенс наголосив, що доносить до переговорників з Демократичної партії позицію Трампа про необхідність фінансування будівництва муру на кордоні з Мексикою, передає агенція Reuters.

Демократи ж закликають адміністрацію президента спершу розблокувати роботу федеральних установ, інакше консенсус щодо фінансування муру не може бути досягнутий. 

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Палата представників Конгресу Сполучених Штатів схвалила законопроекти щодо фінансування низки державних органів федерального рівня, які призупинили роботу через бюджетну суперечку Трампа і Конгресу. (04.01.2019)

Президент США Дональд Трамп провів переговори з лідерами демократів у Конгресі, однак прориву не досягнуто. Частковий "шатдаун" у США триває. Трамп зазначив, що він може тривати багато місяців або й роки. (04.01.2019)

Головний камінь спотикання між республіканцями й демократами США - зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований Трампом проект, який обійдеться у п'ять мільярдів доларів. Республіканці готові виділити на це 1,3 мільярда доларів.

Частковий "шатдаун" у США триває з 22 грудня. 800 тисяч чиновників та працівників федеральних установ не отримують винагороди за виконання своїх обов'язків, а тому змушені брати відпустку власним коштом. 3 січня палата представників Конгресу США схвалила законопроекти щодо фінансування низки американських державних органів федерального рівня, чия робота була частково призупинена. Але Трамп продовжує наполягати на фінансуванні будівництва муру на кордоні з Мексикою та погрожує заблокувати роботу уряду "на місяці та роки".   

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Безкоштовний вхід

    Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено

    Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Важливе повідомлення

    Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Увага! В туалеті не прибирають

    Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.

  • США, парк у Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Доступ обмежений

    Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.

  • США, сміття у парку в Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Гори сміття біля Білого дому

    Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.

  • США, ракетна база, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Перед зачиненими воротами

    Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Аварійне гальмування у Йосеміті

    Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Чи залишиться парк чистим?

    У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.

    Автор: Шарлотте Фосс


DW.COM

Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

Технічне припинення фінансування урядових установ США має прямий вплив на національні парки - рейнджери перебувають у відпустках за власний рахунок. Туристів, однак, не меншає - парки відкриті, але їх ніхто не охороняє. (04.01.2019)  

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