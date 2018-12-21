 ″Шатдаун″ у США може тривати до кінця року - Білий дім | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2018

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Новини

"Шатдаун" у США може тривати до кінця року - Білий дім

Вимушене закриття низки державних установ федерального рівня в США може тривати до кінця 2018 року, повідомили в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Шатдаун у США

Сотні тисяч держслужбовців перебуватимуть у вимушених відпустках аж до початку наступного року

Директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвейні не виключив, що вимушене припинення роботи американських державних органів федерального рівня - так званий "шатдаун" - триватиме до 3 січня 2019 року. Про це Малвейні заявив у неділю, 23 грудня, в ефірі телеканалу Fox News.

"Цілком можливо, що "шатдаун" триватиме й після 28 (грудня.- Ред.), аж до (початку роботи. - Ред.) нового Конгресу", - сказав Малвейні, якого цитує агенція новин Reuters. На думку Малвейні, на заваді вирішенню цієї проблеми стоятимуть різдвяні свята. "Не думаю, що в найближчі кілька днів все робитиметься дуже швидко", - додав він.

Нагадаємо, 21 грудня Конгрес США не зміг досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути так званий "шатдаун" (government shutdown). Тож з 22 грудня через технічну відсутність фінансування американських урядових установ велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок.

Головним каменем спотикання між представниками Республіканської та Демократичної партій США стало фінансування робіт зі зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект, реалізація якого коштуватиме п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на ці цілі 1,3 мільярда доларів.

DW.COM

У Конгресі США не змогли домовитись щодо будівництва муру на кордоні з Мексикою та ухвалити державний бюджет. Через це велика кількість держустанов закриті, а їхні співробітники відправлені у неоплачувані відпустки. (22.12.2018)

Вдруге за поточний рік уряд США призупиняє роботу після того, як Сенат не зміг схвалити погоджений республіканцями та демократами бюджет на наступні два роки. (09.02.2018)

Президент США Дональд Трамп підписав фінансовий документ, що, зокрема, передбачає виділення Україні 250 мільйонів доларів безпекової допомоги. (29.09.2018)

Цей "шатдаун" став вже третім в цьому році. Нинішній "шатдаун" зачепив понад 800 тисяч чиновників федерального рівня. Близько 380 тисяч з них вимушені від суботи перебувати у відпустці за власний кошт. Ще 429 тисяч службовців, від роботи яких держава не може відмовитися, мусять виконувати свої обов'язки далі, але не отримуватимуть за це винагороду. Йдеться про силовиків, персонал в установах виконання покарань, більшість співробітників NASA, працівників міністерства торгівлі та департаментів внутрішньої безпеки, юстиції, сільського господарства. Національні парки залишаться відкритими, але більшість їхніх співробітників відправлені у відпустки.

Тим часом майже три чверті урядових установ, в тому числі міністерство оборони, міністерство охорони здоров'я та соціальні служби мають повне фінансування до вересня 2019 року.

Наприкінці вересня президент США підписав законопроект, який виділяє кошти на оборону, медицину та освіту на 2019 фінансовий рік, а інші федеральні органи забезпечує фінансуванням до 7 грудня. Тоді Трамп теж погрожував, що не підпише документ у разі відсутності коштів на "стіну".

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