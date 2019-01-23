Шансів знайти живим футболіста Еміліано Салу майже немає

Під час пошукової операції над протокою Ла-Манш рятувальникам поки так і не вдалося знайти сліди приватного літака, яким летів відомий аргентинський футболіст Еміліано Сала. Приватний літак Piper PA-46 Malibu вилетів з французького Нанта у напрямку Великобританії та зник з радарів над Ла-Маншем ввечері у понеділок, 21 січня.

Станом на середину дня середи, 23 січня, двом рятувальним літакам не вдалося віднайти футболіста та пілота літака. Вони обстежили акваторію Ла-Маншу на північний захід від острова Олдерні, де раніше були помічені неідентифіковані уламки, які могли бути рештками літака, проте футболіста на поверхні води виявити не вдалося. І рятувальники кажуть, що шансів знайти футболіста живим практично немає. "Якби щось було на поверхні води, то, я гадаю, ми б це знайшли ще у першу ніч, оскільки погодні умови були справді гарними", - повідомив агенції Reuters керівник авіарятувальної служби Нормандських островів Джон Фіцджеральд.

Фанати вже оплакують футболіста

Нині пошуки концентруються насамперед на виявленні надувного плоту, що був на борту літака та на якому, ймовірно, могли врятуватися Сала та пілот. Як повідомили у поліції острова Гернсі, іншими ймовірними сценаріями могли бути аварійна посадка літака на якомусь з островів у Ла-Манші або порятунок Сали та пілота одним з суден, що проходили поруч, інформує агенція dpa. Утім, поки що немає жодних ознак того, що футболісту чи пілоту вдалося врятуватися.

Ввечері у середу поліція Гернсі повідомила, що призупиняє пошукову операцію на наступну ніч. Зранку у четвер, 24 січня, буде ухвалено рішення, чи продовжувати пошуки футболіста та літака.

28-річний аргентинський нападник Еміліано Сала летів з Нанта до Кардіффа для того, щоб взяти участь у своєму дебютному матчі за футбольний клуб "Кардіфф Сіті", що виступає в англійській Прем'єр-лізі. Минулого тижня Сала, який раніше виступав за французький клуб "Нант", підписав контракт "Кардіфф Сіті". За цей перехід "Кардіфф Сіті" заплатив рекордні для клубу 19 мільйонів доларів.

Перед тим, як літак зазнав катастрофи, Сала надіслав своїм друзям голосове повідомлення у месенджері WhatsApp, у якому висловив побоювання щодо своєї безпеки. "Я перебуваю у літаку, який виглядає так, ніби він збирається розвалитися", - сказав футболіст. Як повідомив у середу президент "Кардіфф Сіті" Мехмет Далман, Сала організував свій переліт з Нанта до Кардіффа самостійно.