 Шалені гроші за народження дітей в Угорщині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.03.2020

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Політика й суспільство

Шалені гроші за народження дітей в Угорщині (відео)

Більше угорських дітей, менше мігрантів - керуючись такою метою, уряд Віктора Орбана прагне підвищити народжуваність в Угорщині щедрою фінансовою підтримкою молодих родин. Поодинокі критики говорять про дискримінацію.

Молоді родини в Угорщині отримують неабияку фінансову підтримку за народження дітей (picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra Images)

Молоді родини в Угорщині отримують неабияку фінансову підтримку за народження дітей

Населення Угорщини стрімко скорочується, народжуваність - одна з найнижчих у Європі. Тож, рік тому правопопулістський уряд Віктора Орбана запровадив щедрі грошові винагороди за народження дітей. От-тільки вони - дискримінаційні, зауважують поодинокі критики. Дивіться репортаж DW:

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Докладно

Молоді родини в Угорщині отримують неабияку фінансову підтримку за народження дітей (picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra Images)

Шалені гроші за народження дітей в Угорщині (відео)

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