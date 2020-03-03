Шалені гроші за народження дітей в Угорщині (відео)

Київ для батьків і малюків: як активісти роблять місто комфортним (відео)

Нині спільнота "Київ дружній до батьків і малюків" на чолі з Ольгою Мирцало працює над безбар’єрністю міського простору в українській столиці. Як ще поліпшують життя молодих батьків - у проекті DW #LocalHeroes. (18.10.2019)