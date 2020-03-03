Шалені гроші за народження дітей в Угорщині (відео)

Більше угорських дітей, менше мігрантів - керуючись такою метою, уряд Віктора Орбана прагне підвищити народжуваність в Угорщині щедрою фінансовою підтримкою молодих родин. Поодинокі критики говорять про дискримінацію.
Населення Угорщини стрімко скорочується, народжуваність - одна з найнижчих у Європі. Тож, рік тому правопопулістський уряд Віктора Орбана запровадив щедрі грошові винагороди за народження дітей. От-тільки вони - дискримінаційні, зауважують поодинокі критики. Дивіться репортаж DW:
Майбутній єврокомісар з сусідства Олівер Варгеї пообіцяв приділяти Україні особливу увагу. Угорець пояснив, у чому вона полягатиме, а також довго розповідав, кому буде лояльним - Будапешту чи ЄС. (19.11.2019)
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