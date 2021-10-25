 Шавката Мірзійоєва переобрано президентом Узбекистану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2021

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Новини

Шавката Мірзійоєва переобрано президентом Узбекистану

Шавкат Мірзійоєв керуватиме Узбекистаном ще п'ять років - він переміг на виборах за підтримки абсолютної більшості виборців. Міжнародні спостерігачі констатували фактичну відсутність конкуренції на виборах.

президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв

Шавкат Мірзійоєв

Центральна виборча комісія Узбекистану в понеділок, 25 жовтня, оголосила переможцем президентських виборів чинного главу держави Шавката Мірзійоєва. За даними ЦВК країни, 64-річного президента підтримали близько 80,1 відсотка виборців при явці на рівні 80,8 відсотка.

На пост глави Узбекистану претендували п'ятеро кандидатів. Мірзійоєва висунула найбільш чисельна в республіці партія - Рух підприємців і ділових людей - Ліберально-демократична партія Узбекистану (УзЛіДеП). Решта четверо кандидатів набрали від 3,4 до 6,6 відсотка голосів виборців. 

Шавкат Мірзійоєв виграє вже другі вибори після смерті свого попередника Іслама Карімова. До цього він двічі займав пост прем'єр-міністра, був депутатом парламенту, очолював районні та обласні адміністрації республіки.

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Чоловік дивиться на стенд на виборчій дільниці в місті Алмалик, Узбекистан

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували численні порушення і відсутність конкуренції між кандидатами

В ОБСЄ констатували відсутність конкуренції

Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, яке стежить за виборами в Узбекистані з 1999 року, відзначило "спокійну" атмосферу голосування, втім зафіксувало і порушення виборчого процесу: багаторазові голосування, вкидання бюлетенів та порушення процедур підрахунку.

"Ці вибори показали, що демократичні реформи останніх років мають бути продовжені, щоб підтвердити те, що вже було досягнуто", - зазначив керівник короткострокової місії спостерігачів ОБСЄ Рейнгольд Лопатка, звернувши увагу на фактичну відсутність конкуренції між кандидатами на пост президента.

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