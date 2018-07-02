ЧС-2018: Швеція виходить у чвертьфінал, мінімально обігравши Швейцарію

Збірна Швеції з футболу пробилася до чвертьфіналу Чемпіонату світу, який проходить у Росії. В матчі 1/8 фіналу у вівторок, 3 липня, у Санкт-Петербурзі вона переграла команду Швейцарії з рахунком 1:0. Вирішальним став гол, забитий Емілем Форсбергом.

Перший тайм не відзначався великою кількістю гострих моментів. Першої по-справжньому гольової нагоди довелося чекати до 29-ї хвилини - удар шведського нападника Маркуса Берга парирував воротар швейцарців Янн Зоммер. Наприкінці тайму команди обмінялися небезпечними ударами, однак забити гол не вдалося - 0:0 після 45 хвилин гри.

Початок другого тайму теж не подарував вболівальникам багато гострих моментів. Відкрити рахунок шведам вдалося ближче до середини другого тайму. На 66-й хвилині після удару півзахисника шведів Еміля Форсберга з лінії штрафного майданчика м'яч влучив у ногу захисника швейцарців Мануеля Аканджі, змінив траєкторію та опинився у воротах Зоммера, який не встиг зреагувати.

Еміль Форсберг забиває гол у ворота Янна Зоммера

Після пропущеного м'яча швейцарці заграли активніше, кілька разів небезпечно пробивали по воротах, однак ударам бракувало точності. У доданий арбітром час головою пробивав Рікардо Родрігес, однак голкіпер Робін Ольсен був на місці. На останній доданій хвилині арбітр призначив пенальті у ворота шведів, утім після перегляду відеоповтору змінив своє рішення на штрафний удар. Шведи встигли виконати удар, який відбив Ян Зоммер, а от на ще одну атаку часу швейцарцям вже не вистачило.

Суперник шведів у чвертьфіналі визначиться у матчі Англія - Колумбія, який відбудеться пізніше 3 липня.