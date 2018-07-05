ЧС-2018: Хорватія вийшла в півфінал, перемігши Росію у серії пенальті

Збірна Хорватії вийшла у півфінал Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Росії. У чвертьфінальному матчі в суботу, 7 липня, у Сочі хорватські футболісти у серії післяматчевих пенальті перемогли росіян 4:3. Основний час закінчився внічию 1:1. У додатковий час команди обмінялись голами - 2:2

Перший тайм був бідний на гольові моменти, але на 31-ій хвилині збірна Росії відкрила рахунок. Денис Черишев наблизився до штрафного по центру і пробив в кут воріт. Однак уже за вісім хвилин хорвати зрівняли рахунок. Нападник Маріо Манджукич увійшов в штрафну і віддав пас на Андрея Крамарича, який головою забив гол у ворота росіян.

Андрей Крамарич забив гол головою

У другому таймі ігрову перевагу мали хорвати. Крамарич пробив через себе в штрафному, але російський воротар Ігор Акінфєєв парирував м'яч. На 60-ій хвилині хорват Іван Перішич вдарив у кут воріт збірної Росії з меж штрафного, але м'яч потрапив в штангу. На 62-ій хвилині російський нападник Артем Дзюба пробив удар головою по центру воріт, але воротар упіймав м'яч. Жодна команда так і не змогла забити гол, і другий тайм закінчився нічиєю з рахунком 1:1.

На 10-ій хвилині додаткового часу колишній футболіст "Динамо" (Київ) Домагой Віда головою забив гол у ворота росіян. Але у другому таймі додаткового часу гравець російської збірної Маріо Фернандес головою вразив ворота хорватів після подачі Алана Дзагоєва та зрівняв рахунок.

У серії післяматчевих пенальті влучнішими виявились хорвати, які здобули перемогу 4:3.

У півфіналі 11 липня збірна Хорватії зіграє зі збірною Англії, яка раніше цього дня перемогла команду Швеції.